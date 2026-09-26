Τίποτα δεν τους σταματά: Με αδιάβροχα στο ΟΑΚΑ για την «Απόλυτη»

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Τίποτα δεν τους σταματά: Με αδιάβροχα στο ΟΑΚΑ για την «Απόλυτη»
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Λίγο μετά τις 20:00 άρχισε να ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ, όμως οι χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση παραμένουν στις θέσεις τους περιμένοντας τη μεγάλη συναυλία.

Λίγο μετά τις 20:00, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το pre-show, άρχισε να ψιχαλίζει στο ΟΑΚΑ, όπου χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βίσση έχουν συγκεντρωθεί για τη μεγάλη συναυλία.

Η βροχή δεν στάθηκε αρκετή για να απομακρύνει τον κόσμο από το στάδιο. Οι θεατές φόρεσαν τα αδιάβροχα που είχαν μαζί τους ή προμηθεύτηκαν από τις εισόδους του ΟΑΚΑ και παρέμειναν στις θέσεις τους, περιμένοντας την έναρξη της συναυλίας.

Περισσότερο επηρεάστηκαν όσοι βρίσκονται στις «αρένες», δηλαδή στα σημεία ακριβώς μπροστά από τη σκηνή. Παρά τη βροχή, αρκετοί από τους θεατές συνεχίζουν να σιγοτραγουδούν τραγούδια της Άννας Βίσση, περιμένοντας την εμφάνισή της.

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@Photo credits: eurokinissi
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