Έλληνες καλλιτέχνες μιλούν για την υπόθεση Macklemore, την τέχνη και το κόστος της αλληλεγγύης

«Από το αντιπολεμικό τραγούδι μέχρι το εργατικό τραγούδι και από το ροκ μέχρι το χιπ χοπ, οι καλλιτέχνες μιλούσαν πάντα για αυτά που τους έκαιγαν».

«Ένας μεγάλος λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την περιοδεία εξ αρχής είναι για να μπορώ να στέκομαι σε στάδια όπως αυτό και να λέω δύο λέξεις που είναι πολύ κοντά και αγαπητές στην καρδιά μου: "Λευτεριά στην Παλαιστίνη". Θέλω αυτές οι λέξεις να ακουστούν δυνατά και καθαρά, ώστε οι άνθρωποι από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη να γνωρίζουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει». Αυτά ήταν τα λόγια του Macklemore το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου στο Νιου Τζέρσει, στο πλαίσιο της περιοδείας του Εντ Σίραν όπου συμμετείχε.

Αυτά τα λόγια ήταν όπως φαίνεται αρκετά, ώστε ο αμερικανός ράπερ να εκδιωχθεί από το υπόλοιπο τουρ, επειδή είπε το αυτονόητο. Επειδή δεν παρέμεινε σιωπηλός. Αυτή η εξέλιξη, προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης καθώς καλλιτέχνες που επίσης συμμετείχαν στην περιοδεία - όπως ο Finneas, οι Boega, ο Aaron Rowe και οι Lukas Graham- εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Macklemore και αποχώρησαν επίσης από το τουρ, λέγοντας ότι δεν πρέπει να φιμώνονται όσοι μιλούν για τους καταπιεσμένους.

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