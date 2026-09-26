Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα

Σε χώρο περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων με μπάζα ύψους έως 2,5 μέτρα επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Νέα δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στην επιχείρηση έρευνας στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σορός μέσα στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη της Παρασκευής. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι πρόκειται για γυναίκα, ωστόσο τελικά όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πρόκειται για άνδρα.

«Εντοπίστηκε νέο άτομο, άνδρας και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία» δήλωσε η Έφη Παπαμβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η δεύτερη σορός εντοπίστηκε στο τελευταίο τμήμα των ερειπίων που δεν έχει ακόμη ερευνηθεί πλήρως, με τους διασώστες να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να την ανασύρουν.

Στο τελευταίο κομμάτι οι έρευνες

Τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε.

Μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο του μεγαλύτερου όγκου των μπάζων από τους δύο ορόφους, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχουν πλέον επικεντρωθεί σε έναν χώρο περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί παραμένουν μπάζα σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων και οι διασώστες εξετάζουν κάθε σημείο με ιδιαίτερη προσοχή.

Το συγκεκριμένο τμήμα θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της επιχείρησης, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να βρίσκονται εκεί και άλλοι από τους αγνοούμενους. Οι χειριστές των μηχανημάτων προχωρούν σταδιακά στην απομάκρυνση των υλικών, ενώ οι διασώστες ελέγχουν παράλληλα τα σημεία που αποκαλύπτονται.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα χρησιμοποιούνται ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων κάτω από τα ερείπια και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Στα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί και προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτήριο, μεταξύ των οποίων τσάντα με το μισθωτήριο και έγγραφα από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Μετά τον εντοπισμό και της δεύτερης σορού, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε δύο, ενώ τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, με το τελευταίο τμήμα των συντριμμιών να αποτελεί το επίκεντρο της επιχείρησης.

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