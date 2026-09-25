Πλάκα: Βρέθηκαν δύο διαβατήρια και προσωπικά αντικείμενα – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους 6 παρουσία του Χάρη Δούκα

Οι έρευνες στην Πλάκα συνεχίζονται με 30 πυροσβέστες, ειδικά οχήματα και εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ βρέθηκαν και δύο διαβατήρια που προσθέτουν νέα στοιχεία στην προσπάθεια ταυτοποίησης.

Ολονύχτια μάχη δίνουν οι διασώστες στην Πλάκα για τον εντοπισμό των έξι ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ενώ στα συντρίμμια έχουν ήδη εντοπιστεί προσωπικά αντικείμενα που ενδέχεται να συνδέονται με τους ανθρώπους που αναζητούνται. Μεταξύ αυτών είναι μια γυναικεία τσάντα, μία βαλίτσα και δύο διαβατήρια, τα οποία φέρεται να ανήκουν σε ένα από τα δύο ζευγάρια Αμερικανών που διέμεναν στο κατάλυμα του πρώτου ορόφου.

Τα διαβατήρια και τα προσωπικά αντικείμενα στα συντρίμμια

Συνολικά αναζητούνται έξι άνθρωποι, ο οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερις Αμερικανούς που φέρεται να διέμεναν στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο. Στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου φέρεται να βρίσκονταν δύο ζευγάρια, ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών. Μια τσάντα είχε εντοπιστεί νωρίτερα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες, με τα ευρήματα να εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς μπορεί να συμβάλουν στην προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονταν στο κτίριο όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι έξι άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης, γι’ αυτό και οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία, με τα προσωπικά αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα συντρίμμια να αποτελούν σημαντικό μέρος της έρευνας. Στο σημείο βρίσκεται και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση.

«Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα. Οι εργασίες σταματούν κατά διαστήματα και επικρατεί απόλυτη ησυχία, προκειμένου οι διασώστες να μπορέσουν να ακούσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα χαλάσματα.

30 πυροσβέστες και τρεις σκύλοι στις έρευνες

Στην οδό Λυσικράτους επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει με μηχανήματα έργου για την προσεκτική απομάκρυνση των μπάζων. Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν και τα αίτια της έκρηξης, ενώ ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την καταστροφή.

Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και τα γειτονικά κτίρια, καθώς σύμφωνα με τον δήμαρχο, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κατεδάφισης των δύο κτιρίων που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και κτίρια στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε ίχνος που θα μπορούσε να δώσει απάντηση για την τύχη των έξι αγνοουμένων.

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