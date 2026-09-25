Ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα: Κατέρρευσε παλιά κατοικία στη Λυσικράτους (vid)

Αναστάτωση στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη στη Λυσικράτους, με παλιό κτίριο να καταρρέει και την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας και την κατάρρευση παλιάς, διώροφης κατοικίας στην οδό Λυσικράτους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έναν τραυματία από θραύσματα περαστικό.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 στη Λυσικράτους 5, με το παλιό κτίριο να υφίσταται σοβαρές ζημιές και τμήμα του να καταρρέει. Η διεύθυνση βρίσκεται στην περιοχή της πλατείας Λυσικράτους, στην καρδιά της Πλάκας.

Συναγερμός στο κέντρο

Η ισχυρή έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου, καθώς υπήρχε κίνδυνος από τα συντρίμμια και το ενδεχόμενο περαιτέρω κατάρρευσης τμημάτων του κτιρίου.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους στα ερείπια και στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος και να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών.



Πηγή: @Niorigiris / Χ

Οι πληροφορίες κάνουν για λόγο για έκρηξη που προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου, ενώ στο σημείο έχει ξεσπάσει φωτιά την οποία οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να περιορίσουν.

Η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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