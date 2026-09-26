Έκρηξη στην Πλάκα: Νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια

Με γεώφωνα, ειδικές κάμερες και σκύλους έρευνας συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών κάτω από τα συντρίμμια.

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες διέμεναν Αμερικανοί τουρίστες σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων συνεχίζεται.

Αγωνία για ακόμη πέντε ανθρώπους

Οι έρευνες στα συντρίμμια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται πέντε άτομα. Πρόκειται για τους τρεις Αμερικανούς τουρίστες που φέρεται να βρίσκονταν στον πρώτο όροφο και για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, ενώ η γυναίκα είναι 78 ετών και έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε, σύμφωνα με μαρτυρίες, κινητικά προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε εντοπιστεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, ταξιδιωτικά έγγραφα και μισθωτήριο του διαμερίσματος. Τα ευρήματα ενίσχυσαν την εκτίμηση των Αρχών ότι οι Αμερικανοί τουρίστες βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, οι τέσσερις Αμερικανοί είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από την Αθήνα το Σάββατο, όμως δεν εμφανίστηκαν στην προγραμματισμένη πτήση τους.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και γνωστοί του ηλικιωμένου ζευγαριού δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους μετά την έκρηξη, ενώ οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να τους καλέσουν στα τηλέφωνα δεν έλαβαν απάντηση.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν γεώφωνα για τον εντοπισμό πιθανών ήχων κάτω από τα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και η απομάκρυνση των συντριμμιών πρέπει να γίνεται σταδιακά.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής και προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, αλλά και σημαντικές ζημιές σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές είχαν πληροφορίες για ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων είχαν επίσης απεγκλωβιστεί δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων, που συνδράμουν στην απομάκρυνση των υλικών.

Οι έρευνες για τους πέντε αγνοούμενους συνεχίζονται, ενώ παράλληλα εξετάζονται τα αίτια της ισχυρής έκρηξης. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου, χωρίς ωστόσο η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.

Χάρης Δούκας: Απίστευτη καταστροφή

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είπε ότι οι «ώρες που διανύουμε είναι δύσκολες, ώρες αγωνίας και ότι όλα τα συνεργεία του Δήμου, η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ βρίσκονται εκεί».

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία, όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό». «Είναι τρομακτική η έκρηξη, έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση. Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

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