«Γιώργο, μου λείπεις, φιλαράκι»: Η άδεια καρέκλα του Μαζωνάκη στο τρέιλερ The Voice (vid)

Πάολα, Παπαρίζου, Μάστορας και πλήθος καλλιτεχνών τιμούν τον Μαζωνάκη σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

Μια άδεια κόκκινη καρέκλα, τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα μήνυμα από τον Χρήστο Μάστορα πρωταγωνιστούν στο τρέιλερ του The Voice για το ειδικό αφιέρωμα στον τραγουδιστή, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό του.

Το αφιέρωμα θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00, πριν από την έναρξη της κανονικής διαγωνιστικής ροής του νέου κύκλου. Το πλατό όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθισε ως coach μετατρέπεται αυτή τη φορά σε σκηνή μνήμης, με φίλους και συνεργάτες του να ερμηνεύουν τραγούδια του και να μιλούν για τη διαδρομή του.

Η άδεια καρέκλα στο επίκεντρο

Η εικόνα της άδειας καρέκλας είναι αυτή που ξεχωρίζει από το τρέιλερ, καθώς η θέση που μέχρι πρόσφατα καταλάμβανε ο Μαζωνάκης παραμένει κενή. Ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του καλλιτέχνη, ενώ στο βίντεο εμφανίζονται στιγμές από το γύρισμα και παλαιότερο υλικό με τον ίδιο.

Στο τέλος του τρέιλερ, ο Χρήστος Μάστορας κοιτάζει προς τον ουρανό και απευθύνεται στον φίλο και συνεργάτη του: «Γιώργο, μου λείπεις, φιλαράκι».

Στο ειδικό επεισόδιο συμμετέχουν και οι άλλοι δύο coaches που είχαν συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη στο The Voice, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης. Στην παρουσίαση βρίσκονται ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Οι καλλιτέχνες που τραγουδούν Μαζωνάκη

Στη σκηνή του The Voice θα βρεθούν καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας του. Ανάμεσά τους είναι η Πάολα, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Apon.

Οι συμμετοχές τους παραπέμπουν σε διαφορετικές πλευρές της μουσικής πορείας του Μαζωνάκη και στις συνεργασίες που είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Νίκος Βουρλιώτης είχε συνεργαστεί μαζί του στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ο Apon είχε εμφανιστεί μαζί του τόσο σε νυχτερινό πρόγραμμα όσο και στο The Voice.

Ιδιαίτερη στιγμή αναμένεται να είναι η εμφάνιση της Πάολα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το γύρισμα που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Ποτέ, Ποτέ» και αμέσως μετά γονάτισε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένη. Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν κατάφερε εκείνη τη στιγμή να μιλήσει στην κάμερα για τη σχέση της με τον Μαζωνάκη και αποχώρησε προς τα καμαρίνια.

Η θέση του Μαζωνάκη στο νέο The Voice

Η συγκεκριμένη βραδιά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και για τη νέα σεζόν του The Voice, καθώς η Πάολα έχει αναφερθεί ως το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση του Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου.

Το αφιέρωμα, ωστόσο, δεν αποτελεί επεισόδιο του διαγωνιστικού σκέλους. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, η οποία θα προηγηθεί της επιστροφής του talent show στη συνήθη του μορφή και θα επικεντρωθεί στα τραγούδια, τις συνεργασίες και τις αναμνήσεις από την πορεία του τραγουδιστή.

Ο ΣΚΑΪ είχε ήδη παρουσιάσει στις 19 Σεπτεμβρίου το «Με λένε Γιώργο», ένα διαφορετικό αφιέρωμα στον Μαζωνάκη, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Αυτή τη φορά, η τιμή στον τραγουδιστή μεταφέρεται στο πλατό του The Voice, στον χώρο όπου ο ίδιος εμφανίστηκε ως coach και άφησε το δικό του αποτύπωμα.

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