Υπόθεση Μαζωνάκη: «Σε πήρα στον λαιμό μου» - Η εξήγηση του υπνοθεραπευτή για το μήνυμα στην γιατρό (vid)

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον υπνοθεραπευτή να δίνει τη δική του εκδοχή για τα επίμαχα μηνύματα στην κλινική.

Εδώ και 18 ημέρες, η υπόθεση γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο ρόλος δύο γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι καταθέσεις εργαζομένων της κλινικής στο Κολωνάκι και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος συνεργαζόταν επί χρόνια με την 56χρονη γιατρό, μίλησε για όσα γνωρίζει σχετικά με τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Ο Κομιανός, ο οποίος δεν κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση, κατέθεσε στις αρχές όσα γνώριζε, ενώ μεταξύ άλλων, ήταν ο άνθρωπος που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στο Mega, ο υπνοθεραπευτής έδωσε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα και εξήγησε τι, όπως υποστηρίζει, εννοούσε σε ορισμένα από τα μηνύματα που αντάλλαξε με την γιατρό.

«Νόμιζα ότι κοιμάται»

Ο Κομιανός αναφέρθηκε αρχικά σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην γιατρό σχετικά με το κόστος της θεραπείας. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για δύο δόσεις με απόσταση 72 ωρών και ο ίδιος είχε πληρωθεί από τον όμιλο που συνδεόταν με την διαδικασία. Αναφερόμενος στη συνέχεια στο μήνυμα «θα τον στριμώξω», υποστήριξε ότι επρόκειτο για έκφραση που παρερμηνεύτηκε και ότι εννοούσε πως θα τακτοποιήσει το ζήτημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός, στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. «Εκείνη την ώρα θα έκοβα το χέρι μου ότι ο Μαζωνάκης κοιμάται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί από την φωτογραφία πως η κατάσταση του τραγουδιστή μπορεί να ήταν σοβαρή, ενώ όπως είπε, η φωτογραφία βρίσκεται στην διάθεση των αρχών και μπορεί να εξεταστεί από γιατρούς.

Ο ίδιος εξέφρασε, παράλληλα, την έκπληξή του για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλη σε εκείνον. Για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», ο Κομιανός υποστήριξε ότι το έγραψε έχοντας την πεποίθηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Όπως περιέγραψε, λίγο πριν φύγει από το μαγαζί, ο τραγουδιστής του είχε ζητήσει βοήθεια και εκείνος του απάντησε πως θα έκανε ό,τι μπορούσε. Σύμφωνα με την εξήγησή του, η συγκεκριμένη φράση συνδεόταν με την εξέλιξη της υπόθεσης και τον θάνατο του τραγουδιστή, τον οποίο ο ίδιος, όπως είπε, δεν περίμενε.

Τι είπε για τους δύο γιατρούς και τις δραστηριότητες στην κλινική

Ο υπνοθεραπευτής μίλησε ακόμη για τους δύο γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Όπως ανέφερε, είχαν διαφορετικό πελατολόγιο και αρκετούς ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν, ενώ σημείωσε ότι έχει ακούσει και για ασθενείς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θεωρούσε δεδομένο πως η 56χρονη ήταν γυναικολόγος-μαιευτήρας, ενώ περιέγραψε ορισμένες από τις δραστηριότητες που, όπως είπε, πραγματοποιούνταν στον χώρο: βιοσυντονισμοί, καθαρισμοί εντέρου και διαδικασίες που σχετίζονταν με την απεικόνιση της αύρας. Τέλος, ο Κομιανός αντέδρασε έντονα σε δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, τον παρουσίασαν ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση ή του απέδωσαν ιδιότητες και επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν είχε.

«Δεν μπορεί να με διασύρουν δημόσια με ψευδή χαλκεύματα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι έχουν διατυπωθεί ανακριβείς ισχυρισμοί για το πρόσωπό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ασκήσει στο παρελθόν διαφορετικά επαγγέλματα και τόνισε ότι δεν θεωρεί πως αυτό αποτελεί κάτι μεμπτό. Ο ίδιος εξέφρασε, τέλος, την ανησυχία του για τη ζημιά που, όπως λέει, έχει προκληθεί στην δημόσια εικόνα του από την κάλυψη της υπόθεσης.

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