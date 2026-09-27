Πλάκα: Στο φως μαρτυρία για τεχνικό που έψαχνε για διαρροή κοντά στο κτίριο - Τα ερωτήματα για την έκρηξη

Ερωτήματα για τη συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου και τους ελέγχους στο κτίριο της Πλάκας μετά την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα, τη στιγμή που τίθενται σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια όλων των πολιτών. Είναι δυνατόν να έγκειται η συντήρηση των οικιακών δικτύων στην καλή θέληση των ιδιοκτητών;

Ο Alpha, έφερε στο φως μια φωτογραφία τμήματος του δικτύου φυσικού αερίου του κτιρίου όπου έγινε η έκρηξη. Διακρίνουμε έντονη διάβρωση στον κεντρικό σωλήνα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για την εγκατάσταση, αλλά κυρίως για τη συντήρησή του.

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