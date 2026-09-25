Τοπική διοίκηση ενέκρινε σχέδιο για την θανάτωση 2.000 ελαφιών στην Καλιφόρνια: Οργανώσεις και κυνηγοί είναι αντίθετοι (vid)

Τα ελάφια μεταφέρθηκαν στην Catalina από την ηπειρωτική Καλιφόρνια πριν από έναν αιώνα για το κυνήγι. Χωρίς φυσικούς θηρευτές και δυνατότητα διαφυγής, ο πληθυσμός τους αυξήθηκε δραματικά.

Σχεδόν 2.000 ελάφια πρόκειται να θανατωθούν στην Catalina Island, ένα ειδυλλιακό νησί στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας, σε μια επιχείρηση που οι υποστηρικτές της χαρακτηρίζουν απαραίτητη για την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος.

Η Catalina είναι γνωστή για τις παραλίες, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα άγρια βουνά της και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όμως τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει και έναν ιδιαίτερα διχαστικό «κάτοικο», το μουλαρίσιο ελάφι.

Από το κυνήγι στην ανεξέλεγκτη αύξηση

Τα ελάφια μεταφέρθηκαν στο νησί από την ηπειρωτική Καλιφόρνια την δεκαετία του 1920 και του 1930, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για αθλητικό κυνήγι. Στο νησί όμως δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές του ελαφιού και έτσι έναν αιώνα αργότερα, ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά, έχοντας εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον όπου βρίσκουν άφθονη τροφή.

Η έντονη βόσκηση, σύμφωνα με την Catalina Island Conservancy, έχει περιορίσει σημαντικά την φυσική βλάστηση, με πάνω από το ένα τρίτο του οικοσυστήματος του νησιού έχει πλέον κυριαρχηθεί από ξηρά, εισβολικά αγρωστώδη, τα οποία, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της επιχείρησης, ενδέχεται να αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιών.Παράλληλα, η βόσκηση περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους και τους βιότοπους για αρκετά ενδημικά είδη, μεταξύ των οποίων ο επίγειος σκίουρος της Catalina, η μυγαλή της Santa Catalina, το ορτύκι της Καλιφόρνιας και η αλεπού της Catalina.

Η Conservancy, η οποία διαχειρίζεται περίπου το 88% της έκτασης του νησιού, προσπαθεί εδώ και χρόνια να προχωρήσει στην απομάκρυνση των ελαφιών, μια προσπάθεια που ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, τουρίστες, οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής, αλλά και ορισμένους κυνηγούς.

«Δεν είναι η μόνη λύση», υποστηρίζουν οι αντίπαλοι

Διαδικτυακή petition κατά του σχεδίου έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 33.000 υπογραφές με τους υπογράφοντες ναυποστηρίζουν ότι τα ελάφια έχουν πλέον συνδεθεί με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του νησιού και χαρακτηρίζουν το σχέδιο υπερβολικά σκληρό. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν περισσότερο εναλλακτικές λύσεις, όπως η στείρωση ή η μετεγκατάσταση των ζώων.

Παρά τις αντιδράσεις, το California Department of Fish and Wildlife ενέκρινε τον Ιανουάριο την άδεια για την επιχείρηση που προβλέπει την απομάκρυνση ολόκληρου του πληθυσμού μέσα σε διάστημα πέντε ετών, μέσω συνεργαζόμενων κυνηγών. Μάλιστα, το κρέας από τα νεκρά ζώα προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τροφή για τους απειλούμενους με εξαφάνιση κόνδορες της Καλιφόρνιας, το μεγαλύτερο πτηνό της Βόρειας Αμερικής.

Οργανώσεις και ακτιβιστές προσπάθησαν δικαστικά να σταματήσουν την πρώτη φάση της επιχείρησης, ενώ η επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, Janice Hahn, απηύθυνε στα τέλη Αυγούστου έκκληση στον κυβερνήτη Gavin Newsom να αναστείλει ή να ανακαλέσει την κρατική άδεια. Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή του σχεδίου.

Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπει την θανάτωση περίπου 200 ελαφιών μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι υποστηρικτές της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις των ελαφιών στο οικοσύστημα είναι πλέον τόσο σοβαρές ώστε δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική επιλογή. Ο Scott Morrison, διευθυντής διατήρησης και επιστήμης του Nature Conservancy στην Καλιφόρνια, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Catalina μπορεί να έχει «ένα λειτουργικό, βιοποικιλόμορφο και ανθεκτικό οικοσύστημα ή ελάφια», υποστηρίζοντας πως τα δύο δεν μπορούν πλέον να συνυπάρξουν.

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