Κραουνάκης για Μαζωνάκη: «Ήταν λάθος του που δεν πήγε σε κάποια ειδική κλινική για το θέμα του»

Για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, σχολιάζοντας και την απόφαση του τραγουδιστή να μην απευθυνθεί, όπως είπε, σε κάποια κλινική.

Στην παρέα του «Στούντιο 4», με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (25/9) ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο γνωστός μουσικός είχε μια εκτενή και σε αρκετά σημεία «φιλοσοφική» συζήτηση με τους δύο παρουσιαστές, μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε επικοινωνήσει μια μέρα πριν τον θάνατό του.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του τραγουδιστή, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε τη δική του άποψη για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετώπισε όσα τον απασχολούσαν. «Ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη μέρα»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε στη συνέχεια πως είχε μιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις μία ημέρα πριν το μοιραίο ραντεβού στην ιδιωτική κλινική, προκειμένου να εμφανιστεί στην συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του.

Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής τον είχε καλέσει με αφορμή τη συγκεκριμένη συναυλία, αλλά ο ίδιος σχολίασε και το συγκεκριμένο είδος επετειακών εκδηλώσεων, σημειώνοντας πως δεν του αρέσει ως πρακτική των δισκογραφικών εταιρειών. Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Κραουνάκης αναφέρθηκε και στην Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για μία από τις τραγουδίστριες που ξεχωρίζει και αγαπά ιδιαίτερα.

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