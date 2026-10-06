Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν μπορεί να βγάλει από τη μέση δύο αμερικανικές πόλεις. Η τιμή του πετρελαίου είναι μικρό τίμημα»

Μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων στην Καλιφόρνια.

Νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να πλήξει δύο μεγάλες αμερικανικές πόλεις της Καλιφόρνια, το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο.

«Ας το κάνουν», ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου σε μια ομιλία του, στο ενδεχόμενο το Ιράν να «βγάλει από την μέση» δύο πόλεις, ενώ υποστήριξε ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα αποτελούσε ένα μικρό τίμημα για την διατήρηση της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του κόσμου. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις πολιτών και πολιτικών στην Καλιφόρνια με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, να τον κατηγορεί για επικίνδυνη ρητορική.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι»

Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι αφού ο Τραμπ έστειλε την εθνοφρουρά και πεζοναύτες στην Καλιφόρνια, δηλώνει τώρα ότι οι εχθροί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν τις δύο πόλεις. Στο ίδιο κλίμα, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας ανέφερε ότι οι δηλώσεις του προέδρου θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.

Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών», δήλωσε. Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο από την μεριά του, πήρε επίσης θέση, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη του δεν είναι παράπλευρη απώλεια και πως οι κάτοικοί της δεν είναι αναλώσιμοι.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς ή πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Η δήλωσή του έγινε ενώ η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί ένα σχετικά μικρό κόστος σε σχέση με όσα, όπως είπε, έχουν επιτευχθεί μέσω της πολεμικής προσπάθειας.

Σε άλλη ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα είχε δηλώσει ότι ακόμη και μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές θα αποτελούσε, κατά την άποψή του, αποδεκτό κόστος. Το Σαν Ντιέγκο αποτελεί επίσης σημαντική στρατιωτική περιοχή, καθώς εκεί βρίσκεται η Naval Base San Diego, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

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