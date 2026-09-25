Καιρός: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει

Βροχές και καταιγίδες επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ενώ την Κυριακή οι βοριάδες ενισχύονται και φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ

Αλλάζει από σήμερα, Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού, με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να περνά σταδιακά πάνω από τη χώρα και να φέρνει βροχές, καταιγίδες και αισθητά πιο φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Το νέο σύστημα αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές έως και την Κυριακή.

Πρόκειται για τη δεύτερη φθινοπωρινή κακοκαιρία μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς μετά τις προηγούμενες βροχές ένα νέο βαρομετρικό σύστημα κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα νότια. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ την Κυριακή οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά.

Έρχεται φθινοπωρινό σκηνικό

Σήμερα, Παρασκευή, οι περισσότερες περιοχές θα ξεκινήσουν την ημέρα με σχετικά καλό καιρό, όμως από το μεσημέρι και μετά η εικόνα θα αλλάξει. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Στη δυτική Στερεά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο περιορισμένα, ενώ μέχρι το βράδυ οι βροχές θα έχουν κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει μεγάλη μεταβολή και οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα και θα επηρεάσει ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μετατοπίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά και τα νότια.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν περίπου στους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται και στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, καθώς στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένη η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δείχνουν βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των συνθηκών προς το βράδυ.

Την Κυριακή το σύστημα θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, χωρίς όμως να σταματήσουν άμεσα τα φαινόμενα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν μεταξύ 23 και 25 βαθμών Κελσίου.

Έτσι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει έντονα φθινοπωρινό χαρακτήρα, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές και τον υδράργυρο να παραμένει σε επίπεδα πιο κοντά στην εποχή.

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