«Σας παρακαλώ, συγχωρέστε τον»: Η μητέρα 24χρονου που καταδικάστηκε σε θάνατο για ένα σχόλιο στο Facebook

Ο νεαρός από τη Σρι Λάνκα είχε διαγράψει το σχόλιο και είχε ανεβάσει βίντεο με συγγνώμη, όμως ένα screenshot είχε ήδη σταλεί στις αρχές και στον εργοδότη του...

Ένα σχόλιο στο Facebook, ένας έντονος διαδικτυακός καβγάς, μια διαγραφή και ένα βίντεο συγγνώμης. Για τον 24χρονο Anojan Sivarasa από τη Σρι Λάνκα, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Αντίθετα, πήρε μια δραματική τροπή και σήμερα ο νεαρός μετανάστης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στη Σρι Λάνκα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί ταυτόχρονα μέσω της διπλωματικής οδού και της δικαιοσύνης να αποτρέψει την εκτέλεσή του. Μάλιστα, τετραμελής νομική αντιπροσωπεία αναχώρησε στις 6 Οκτωβρίου για τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συναντήσει τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση και να προετοιμάσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο καβγάς που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ινδουιστικού προσκυνήματος. Στο βίντεο εμφανιζόταν ένας νεαρός μουσουλμάνος να κλωτσά έναν σκύλο που ακολουθούσε τους προσκυνητές.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media και σύντομα η συζήτηση πήρε θρησκευτικές διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής αντιπαράθεσης, ένας χρήστης φέρεται να έκανε προσβλητικά σχόλια για μια ινδουιστική θεότητα.

Ο Sivarasa απάντησε με σχόλιο που κρίθηκε από τις σαουδαραβικές αρχές προσβλητικό για τον προφήτη Μωάμεθ και το Ισλάμ. Το σχόλιο γράφτηκε στα ταμίλ και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διαγράφηκε γρήγορα.

Ο ίδιος μάλιστα ανέβασε στη συνέχεια βίντεο με το οποίο ζητούσε συγγνώμη για όσα είχε γράψει. Όμως ένα screenshot του σχολίου είχε ήδη ληφθεί και, σύμφωνα με την οικογένειά του, στάλθηκε σε ανθρώπους που ενημέρωσαν τον εργοδότη του και τις σαουδαραβικές αρχές.

Από τα 5 χρόνια στη θανατική ποινή

Ο Sivarasa είχε μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για εργασία και συνελήφθη τον Ιούλιο. Αρχικά, το Ποινικό Δικαστήριο του Al-Ahsa τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 3 εκατομμυρίων σαουδαραβικών ριάλ, δηλαδή περίπου 700.000 ευρώ, για την επίμαχη ανάρτηση. Η αρχική υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος.

Η συνέχεια, όμως, ήταν πολύ διαφορετική. Η υπεράσπιση είχε ασκήσει έφεση ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση, ενώ παράλληλα η εισαγγελία άσκησε τη δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή. Το εφετείο δέχθηκε το αίτημα της εισαγγελίας και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της Σαρία, με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια δεν έχει νέα του

Η αγωνία της οικογένειας έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το BBC, οι συγγενείς του δεν έχουν λάβει ενημέρωση για την κατάστασή του από τις 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια ημερομηνία εκτέλεσης.

Η μητέρα του, Rasamanickam Yogalakshmi, απηύθυνε δραματική έκκληση για τη ζωή του γιου της. «Σας παρακαλώ, συγχωρέστε τον και στείλτε τον πίσω σε εμάς», είναι το μήνυμα με το οποίο ζητά να του δοθεί χάρη.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έχει κινητοποιήσει τόσο δικηγόρους όσο και διπλωμάτες. Η τετραμελής νομική ομάδα που βρίσκεται πλέον στη Σαουδική Αραβία, αποσκοπεί στο να οριστικοποιηθεί η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες νομικές επιλογές.

Η δεύτερη μάχη για τη ζωή του

Παράλληλα με τη δικαστική προσπάθεια, η Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη. Ο πρόεδρος Anura Kumara Dissanayake έχει ήδη συναντήσει την οικογένεια του Sivarasa, ενώ σχεδιάζεται και ξεχωριστή κοινοβουλευτική αποστολή στη Σαουδική Αραβία, η οποία θα μεταφέρει αίτημα χάρης προς τον βασιλιά.

Η υπόθεση έχει επίσης κινητοποιήσει θρησκευτικούς και κοινωνικούς φορείς στη Σρι Λάνκα. Βουδιστές, Ινδουιστές και Μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να παρέμβει, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης έχουν απευθύνει εκκλήσεις για επιείκεια.

Το ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Ο Sivarasa δεν έχει εκτελεστεί και δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία εκτέλεσης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να ανατραπεί ή να μετριαστεί η ποινή μέσω της σαουδαραβικής δικαιοσύνης και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί χάρη μέσω διπλωματικών επαφών.

Η προηγούμενη εκτέλεση για βλασφημία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία λόγω του ιστορικού της Σαουδικής Αραβίας. Η νομοθεσία της χώρας επιτρέπει τη θανατική ποινή για βλασφημία, ενώ η τελευταία γνωστή εκτέλεση για τέτοια υπόθεση έγινε το 1992.

Τότε, ο 23χρονος Sadeq Abdul Kareem Malallah αποκεφαλίστηκε δημόσια στην Qatif, αφού είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού, του Κορανίου και του προφήτη Μωάμεθ. Η εκτέλεσή του καταγράφηκε από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

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