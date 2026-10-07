Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους

Καταγγελίες ότι άφησαν τις σορούς όλη νύχτα στην ύπαιθρο.

Εκτός από το πένθος η οικογένεια ενός μεγιστάνα, πρέπει να διαχειριστεί και τη φρίκη να θάψει τη σορό του και της συζύγου του, που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με ελικόπτερο, χωρίς τα κεφάλια τους, καθώς φέρεται να καταβροχθίστηκαν από άγρια ζώα, εξαιτίας της καθυστερημένης ανάκτησης των λειψάνων τους.

Ο Wicknell Chivayo και η Lucy Muteke έχασαν τη ζωή τους μέσα στο μοιραίο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Ζιμπάμπουε μόλις 40 λεπτά μετά την απογείωση.

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