Εκσκαφέας ξέθαψε στρατιωτικό καλώδιο της Luftwaffe από το 1943 που προειδοποιούσε για βομβαρδισμούς

Στρατιωτικό καλώδιο της Luftwaffe (πολεμική αεροπορία της Γερμανίας) από το 1943 ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στη Βαυαρία.

Εκσκαφέας ξέθαψε στο Παστέτεν της Βαυαρίας ένα στρατιωτικό καλώδιο που εγκαταστάθηκε το 1943 και παρέμενε θαμμένο από τότε κάτω από μία κεντρική λεωφόρο.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός νέου πυροσβεστικού σταθμού, όταν πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγού κατά των πλημμυρών.

Η επιγραφή που «πρόδωσε» την προέλευση του καλωδίου

Οι εργάτες παραξενεύτηκαν όταν βρήκαν έναν αγωγό που δεν εμφανιζόταν στα σχέδια και αποδείχθηκε πως αποτελούσε μέρος του δικτύου εναέριας προειδοποίησης που χρησιμοποιούσε η Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το εύρημα ταυτοποιήθηκε χάρη στην επιγραφή «F&G Neptun» που συνοδευόταν από μια τρίαινα, που ήταν σήμα κατατεθέν της εταιρείας Felten und Guilleaume, κατασκευαστή καλωδίων που προμήθευε υλικό στη Wehrmacht και τη Luftwaffe.

Ο Ματίας Τσίμερερ, ηλεκτρολόγος της περιοχής που βρισκόταν στα έργα, αναγνώρισε το κομμάτι του 1943: «Εκείνη την εποχή, οι αιχμάλωτοι πολέμου εγκαθιστούσαν έναν αγωγό με αξίνες και φτυάρια στον δρόμο, ο οποίο τότε ήταν καλυμμένος μόνο με χαλίκι. Ο πατέρας μου το είδε αυτό στο Χάρτχοφεν».

«Ήταν πρωτοφανές πως θα συναντούσαμε έναν αγωγό φυσικού αερίου και έναν αποχέτευσης κατά την εκσκαφή. Το είχαμε προβλέψει. Αλλά σε απόσταση δύο μέτρων εμφανίστηκε ένας άλλος, αρχικά άγνωστος», ανέφερε ο δήμαρχος της κωμόπολης, Αντρέας Βάγκνερ.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο προειδοποίησης της Luftwaffe

Η γραμμή αυτή αποτελούσε μέρος ενός συστήματος που προοριζόταν για τη γρήγορη μεταφορά προειδοποιήσεων σχετικά με συμμαχικά αεροσκάφη που πλησίαζαν το Μόναχο. Το δίκτυο διέθετε αρκετά παρατηρητήρια, ενώ στο Φέκλαμπρουκ, στη σημερινή Αυστρία, βρισκόταν ένα κέντρο εναέριας επιτήρησης.

Ο στόχος ήταν να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ του εντοπισμού των βομβαρδιστικών και της μετάδοσης του συναγερμού. Παρόλο που το δίκτυο προειδοποίησης απενεργοποιήθηκε το 1945, τα καλώδια παραμένουν ακόμη θαμμένα, εξαιτίας του ακριβούς κόστους αποσυναρμολόγησης και επειδή δεν υπάρχουν χάρτες που να υποδεικνύουν που ακριβώς βρίσκονται.

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