Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα, με τα τζάμια του ξενοδοχείου να σπάνε και τους τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι.

Τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν πελάτες για το πρωινό τους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ο εκκωφαντικός κρότος και αμέσως μετά επικρατεί πανικός. Τα τζάμια της αίθουσας σπάνε από το ωστικό κύμα, ενώ οι τουρίστες σηκώνονται από τα τραπέζια και τρέχουν έντρομοι προς τη ρεσεψιόν, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πανικός στο ξενοδοχείο

Όπως περιέγραψε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι πελάτες αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση. Μάλιστα, ένα ζευγάρι που βρισκόταν στα δωμάτιά του αποφάσισε να αποχωρήσει από το ξενοδοχείο, καθώς φοβήθηκε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και δεύτερη έκρηξη.

Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε γειτονικό κτίριο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματά για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στα συντρίμμια, προκειμένου να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί έντονη οσμή αερίου, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν επίσης σε πιθανή διαρροή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη οριστικό πόρισμα. Η Enaon EDA έχει ανακοινώσει ότι τα αίτια διερευνώνται, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται έλεγχοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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