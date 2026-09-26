Στα 92 του «βάζει πλώρη» για το βιβλίο Γκίνες: Ο καπετάν Δημήτρης από την Ερέτρια δεν αφήνει το καΐκι

Ο Δημήτρης Πολυζωίδης συνεχίζει να εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς στα 92 του και κατέθεσε αίτηση για να αναγνωριστεί ως ο γηραιότερος εν ενεργεία επαγγελματίας ψαράς στον κόσμο.

Στα 92 του χρόνια, ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια εξακολουθεί να βγαίνει στη θάλασσα και να ασκεί το επάγγελμα στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του. Τώρα διεκδικεί μια θέση στα Ρεκόρ Γκίνες, ως ο γηραιότερος εν ενεργεία επαγγελματίας ψαράς στον κόσμο. Η αίτηση έχει υποβληθεί και η τελική απόφαση του οργανισμού εκκρεμεί.

Στη θάλασσα για 6,5 ώρες στα 92 του

Το εγχείρημα που καταγράφηκε για την υποψηφιότητά του πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2026. Στις 3:30 τα ξημερώματα, ο καπετάν Δημήτρης απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας με το επαγγελματικό ξύλινο αλιευτικό σκάφος - καΐκι «Γρηγόριος». Για περίπου 6,5 ώρες παρέμεινε στη θάλασσα, χειριζόμενος ο ίδιος το σκάφος. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πόντισε χειροκίνητα τα δίχτυα και το παραγάδι, ενώ μετά το ξημέρωμα ανέσυρε τα αλιευτικά εργαλεία και επέστρεψε στο λιμάνι στις 10 το πρωί, έχοντας μαζί του την ψαριά του.

Η δουλειά του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την επιστροφή του στη στεριά συνέχισε με τις εργασίες για τη διαχείριση των αλιευτικών εργαλείων, ξεψαρίζοντας τα δίχτυα και νετάροντας το παραγάδι. Τη διαδικασία, σύμφωνα με το Εviaonline,

παρακολούθησαν και κατέγραψαν τρεις επίσημοι μάρτυρες, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια της εξόρμησης.

Πρόκειται για τη νομικό Αγγελική Σολομωνίδου, τον καρδιολόγο Γεώργιο Καρυστινό και τον στρατιωτικό νομικό François Delannoy. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, οι μάρτυρες υπέγραψαν τις σχετικές δηλώσεις για την επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Η αίτηση στα Ρεκόρ Γκίνες

Την αίτηση προς τον οργανισμό Guinness World Records υπέβαλε ο γιος του, Πολυζώης Πολυζωίδης, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Ισονομία». Ο φάκελος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βίντεο, φωτογραφίες και τις υπογεγραμμένες δηλώσεις των μαρτύρων. Στόχος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό εάν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια και, εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν, να αναγνωριστεί επίσημα η επίδοση. Μέχρι στιγμής, πάντως, το ρεκόρ δεν έχει αναγνωριστεί από τα Guinness World Records και η οικογένεια του 92χρονου περιμένει την τελική αξιολόγηση του φακέλου.

Ο καπετάν Δημήτρης εξακολουθεί να αποτελεί γνώριμη παρουσία στο λιμάνι της Ερέτριας. Το STAR Κεντρικής Ελλάδας αναφέρει ότι τον έχει καταγράψει σε δύο διαφορετικές χρονιές, παρουσιάζοντας την καθημερινότητά του αλλά και τη σχέση του με τη θάλασσα και την αλιεία. Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί εμφανίζεται να επιστρέφει από τη θάλασσα και να συνεχίζει την καθημερινή του δραστηριότητα στο λιμάνι. Η υποψηφιότητα για τα Ρεκόρ Γκίνες έρχεται έτσι ως συνέχεια μιας επαγγελματικής ζωής που παραμένει συνδεδεμένη με το καΐκι και τον Ευβοϊκό. Αυτή την περίοδο ο 92χρονος βρίσκεται σε ανάρρωση από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση και παραμένει προσωρινά μακριά από τη θάλασσα.

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