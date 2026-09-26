Είναι τελικά η ανακύκλωση μία μεγάλη απάτη; Και ναι και όχι

Είναι τελικά απάτη η ανακύκλωση; Η απάντηση για το πως φτάσαμε σε αυτή τη «μισή» αλήθεια, βρίσκεται στις μηχανορραφίες της βιομηχανίας του πλαστικού.

Τον Απρίλιο του 2024, χιλιάδες διεθνείς διπλωμάτες και παρατηρητές είχαν συγκεντρωθεί στην Οτάβα του Καναδά, για την τέταρτη σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΟΗΕ, με έργο μία συνθήκη που θα σταματούσε το ταχέως κλιμακούμενο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης.

Οι διαπραγματευτές ήθελαν να βελτιστοποιήσουν το υπάρχον προσχέδιο της συνθήκης και να αποφασίσουν το πεδίο εφαρμογής του: εάν θα επικεντρωθεί στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα περιορίσει την πραγματική παραγωγή πλαστικού, αν θα περιορίσει ορισμένες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.

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