Το πιο ακραίο roller coaster του κόσμου: Πάνω από 100 άνθρωποι καταγγέλλουν εγκεφαλικές βλάβες μετά τη βόλτα με το X2

Δύο σοβαρά περιστατικά μέσα σε λίγες ημέρες και πάνω από 100 νέες καταγγελίες φέρνουν το X2 στο επίκεντρο μιας δικαστικής μάχης.

Ένα από τα πιο ακραία roller coaster στον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στις ΗΠΑ, καθώς περισσότεροι από 100 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις μετά τη βόλτα τους με το X2 στο Six Flags Magic Mountain της Καλιφόρνια.

Τρεις νέες αγωγές κατατέθηκαν αυτή την εβδομάδα, ενώ οι δικηγόροι των εναγόντων υποστηρίζουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερα από 100 ακόμη άτομα που αναφέρουν προβλήματα υγείας μετά την επιβίβασή τους στο ίδιο τρενάκι μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις, αιμορραγίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνιμες επιπτώσεις.

Έκλεισε μετά από σοβαρό περιστατικό

Το X2 παραμένει κλειστό από τις 12 Ιουλίου, μετά από περιστατικό στο οποίο η 25χρονη Naomi Greer-Wilkinson φέρεται να κατέρρευσε αφού ολοκλήρωσε τη διαδρομή. Σύμφωνα με την αγωγή της οικογένειάς της, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και παραμένει νοσηλευόμενη, με τους γονείς της να υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί ακόμη να αναπνεύσει χωρίς υποστήριξη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Pamela Guillen είχε επίσης καταρρεύσει μετά τη βόλτα της με το X2, σύμφωνα με τη δική της αγωγή. Η ίδια λέει ότι υπέστη μεγάλη εγκεφαλική αιμορραγία, χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και παρέμεινε σε κώμα για περίπου δύο εβδομάδες.

Το τρίτο πρόσωπο που κατέθεσε αγωγή είναι ο Michael Wilk, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετά τη βόλτα του με το X2 παρουσίασε σταδιακά προβλήματα και οι εξετάσεις αποκάλυψαν ενδοκρανιακή αιμορραγία και οίδημα. Σύμφωνα με την αγωγή, χρειάστηκε χειρουργικές επεμβάσεις και πλέον αντιμετωπίζει μόνιμα προβλήματα.

Το X2 δεν είναι ένα συνηθισμένο roller coaster. Άνοιξε το 2002 και διαθέτει περιστρεφόμενα καθίσματα που μπορούν να κάνουν πλήρεις περιστροφές, ενώ η διαδρομή περιλαμβάνει απότομες ανατροπές, πτώση περίπου 65 μέτρων και ταχύτητα που φτάνει περίπου τα 122 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι δικηγόροι των θυμάτων υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός του δημιουργεί επικίνδυνες δυνάμεις και ότι οι επιβάτες δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς για τους συγκεκριμένους κινδύνους. Η Six Flags, από την πλευρά της, δεν σχολιάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Σε προηγούμενες δικαστικές καταθέσεις, πάντως, η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι το X2 πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και ότι οι δυνάμεις της διαδρομής δεν επαρκούν για να προκαλέσουν τέτοιου είδους τραυματισμούς.

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