Η πόλη που χτίζεται πάνω στη θάλασσα στο Βιετνάμ: 2.870 εκτάρια και 230.000 κάτοικοι σε ένα τεράστιο νέο project

Στο Βιετνάμ μια νέα πόλη παίρνει μορφή πάνω σε επιχωματωμένη παράκτια έκταση 1.357 εκταρίων, με χώρο για σχεδόν 230.000 κατοίκους.

Μια ολόκληρη νέα πόλη αρχίζει να διαμορφώνεται στις ακτές του Βιετνάμ, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν ρηχά νερά και παράκτιες εκτάσεις. Πρόκειται για το Vinhomes Green Paradise, ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects της χώρας, στην περιοχή Can Gio, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το κέντρο της Χο Τσι Μινχ.

Το έργο, που αναπτύσσεται από τον όμιλο Vingroup, καλύπτει συνολικά 2.870 εκτάρια και σχεδιάζεται ώστε να φιλοξενήσει σχεδόν 230.000 κατοίκους. Η κατασκευή ξεκίνησε στις 19 Απριλίου 2025 και σήμερα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά, οι πρώτες κατοικίες, δρόμοι και υποδομές έχουν αρχίσει να αλλάζουν αισθητά την εικόνα της περιοχής.

Από τη θάλασσα σε μια ολόκληρη πόλη

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του project βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο διαθέσιμος χώρος. Το σχέδιο προβλέπει επιχωμάτωση περίπου 1.357 εκταρίων, ενώ ακόμη 906 εκτάρια πρόκειται να διαμορφωθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2,9 μέτρων σε σχέση με το σημείο αναφοράς Hon Dau. Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει επιχωματώσεις, αναχώματα, διαμόρφωση εδάφους και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών.

Το Vinhomes Green Paradise έχει σχεδιαστεί ως ένας συνδυασμός παραθαλάσσιας τουριστικής πόλης, κατοικίας, εμπορίου, ξενοδοχείων, υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και υποδομών «έξυπνης πόλης». Η συνολική επένδυση υπολογίζεται περίπου στα 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις διαθέσιμες παρουσιάσεις και αναφορές για το έργο.

Η λεωφόρος των 12 χιλιομέτρων

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η λεγόμενη Avenue of Times, ένας κεντρικός οδικός άξονας που θα διασχίζει τη νέα πόλη. Η λεωφόρος έχει μήκος περίπου 12 χιλιομέτρων και προβλέπεται να φτάνει σε πλάτος έως και 120 μέτρα. Ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα.

Ο δρόμος δεν αποτελεί απλώς μια σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές του project. Σχεδιάζεται ως η βασική «ραχοκοκαλιά» της νέας πόλης, γύρω από την οποία αναπτύσσονται οι κατοικίες, οι εμπορικές χρήσεις και οι υπόλοιπες υποδομές. Συνολικά, το εσωτερικό οδικό δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή, με τις νεότερες αναφορές να κάνουν λόγο για περίπου 120 χιλιόμετρα δρόμων που έχουν διαμορφωθεί ή βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Η αλλαγή στην περιοχή είναι πλέον ορατή. Σε τμήματα του project έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σειρές από χαμηλά κτίρια και κατοικίες, ενώ ορισμένα από τα σπίτια βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, με προσόψεις, τζάμια και εργασίες ολοκλήρωσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για δρόμους, δίκτυα κοινής ωφέλειας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, το σημείο που μέχρι πριν από λίγο καιρό αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από παράκτιες και ρηχές εκτάσεις αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά οργανωμένης αστικής περιοχής.

Τέσσερις μεγάλες ζώνες

Ο βασικός σχεδιασμός χωρίζει το project σε διαφορετικές λειτουργικές περιοχές.

Η Ζώνη Α, έκτασης άνω των 950 εκταρίων, βρίσκεται στην περιοχή της εκβολής Dong Tranh και προβλέπει, μεταξύ άλλων, οικολογικές κατοικίες και τουριστικές χρήσεις.

έκτασης άνω των 950 εκταρίων, βρίσκεται στην περιοχή της εκβολής Dong Tranh και προβλέπει, μεταξύ άλλων, οικολογικές κατοικίες και τουριστικές χρήσεις. Η Ζώνη Β , περίπου 660 εκταρίων, περιλαμβάνει τέσσερις οικιστικές ενότητες και προβλέπεται να μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 75.000 ανθρώπους.

, περίπου 660 εκταρίων, περιλαμβάνει τέσσερις οικιστικές ενότητες και προβλέπεται να μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 75.000 ανθρώπους. Η Ζώνη Γ , περίπου 318 εκταρίων, έχει πιο έντονο εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα. Εκεί προβλέπονται κατοικίες μικτών χρήσεων, γραφεία, εμπορικές εγκαταστάσεις και κτίρια που μπορούν να φτάσουν έως και τους 44 ορόφους. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα της συγκεκριμένης ζώνης φτάνει τους 41.364 κατοίκους.

, περίπου 318 εκταρίων, έχει πιο έντονο εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα. Εκεί προβλέπονται κατοικίες μικτών χρήσεων, γραφεία, εμπορικές εγκαταστάσεις και κτίρια που μπορούν να φτάσουν έως και τους 44 ορόφους. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα της συγκεκριμένης ζώνης φτάνει τους 41.364 κατοίκους. Η Ζώνη Δ, περίπου 480 εκταρίων, σχεδιάζεται ως περιοχή υψηλού επιπέδου εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, με βίλες, κατοικίες και υποδομές αναψυχής.

Το σχέδιο προβλέπει ένα πολύ μεγαλύτερο σύμπλεγμα. Στους χώρους του project περιλαμβάνονται τουριστικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, χώροι αναψυχής και υποδομές για μια πόλη που θα λειτουργεί ως τουριστικός και οικονομικός προορισμός.

Στο project περιλαμβάνεται επίσης το VinWonders, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει μεταξύ άλλων λιμνοθάλασσα, γήπεδα γκολφ, θέατρο και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις αναψυχής. Οι αρχικές προβλέψεις για την τουριστική κίνηση κάνουν λόγο για περίπου 8 έως 9 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο όταν το project αναπτυχθεί πλήρως.

Πόλη με «πράσινο» και τεχνολογία

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του σχεδιασμού είναι η έμφαση στις υποδομές που παρουσιάζονται ως μέρος ενός μοντέλου ESG. Το project προβλέπει αξιοποίηση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, πράσινες μεταφορές, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και μελλοντική σύνδεση με υπερυψωμένο μετρό. Παράλληλα, η Vingroup έχει παρουσιάσει σχέδιο για σιδηροδρομική σύνδεση περίπου 48,5 χιλιομέτρων που θα συνδέει το project με την ευρύτερη περιοχή της Χο Τσι Μινχ.

Η επιλογή της τοποθεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το project βρίσκεται δίπλα στην περιοχή του Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO. Η κατασκευή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων παραμένει είτε σε φάση κατασκευής είτε στον σχεδιασμό. Ωστόσο, η εικόνα έχει ήδη αλλάξει σημαντικά.

Οι δρόμοι έχουν αρχίσει να χαράσσονται πάνω στη νέα γη, οι πρώτες κατοικίες αποκτούν την τελική τους μορφή, δέντρα φυτεύονται κατά μήκος των βασικών αρτηριών και παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες επιχωμάτωσης και κατασκευής των δικτύων. Το Vinhomes Green Paradise είναι, στην πράξη, ένα πείραμα αστικής ανάπτυξης τεράστιας κλίμακας: μια νέα παραθαλάσσια πόλη που δεν επεκτείνεται απλώς πάνω στην υπάρχουσα γη, αλλά δημιουργεί μεγάλο μέρος του χώρου της μέσω επιχωμάτωσης.

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