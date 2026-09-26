Κάμερες κατέγραψαν σπάνιους οσελότους να περνούν κάτω από δρόμο στο Τέξας

Πώς οι υπόγειες διαβάσεις βοηθούν στην προστασία τους

Ένα σπάνιο και απειλούμενο είδος άγριας γάτας φαίνεται πως βρίσκει έναν ασφαλέστερο τρόπο να διασχίζει τους δρόμους του Τέξας, χάρη στις ειδικές διαβάσεις που κατασκευάστηκαν για την προστασία της άγριας ζωής.

Κάμερες καταγραφής άγριας ζωής κατέγραψαν οσελότους να χρησιμοποιούν τις υπόγειες διαβάσεις που έχουν δημιουργηθεί κάτω από δρόμους της περιοχής, δίνοντας στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για το πώς οι υποδομές αυτές μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους για ένα από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά των ΗΠΑ.

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