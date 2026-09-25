Έχεις ένταση μέσα σου; Ορίστε ένας τρόπος να την απελευθερώσεις: μάζωξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα, με τα οποία θα ουρλιάξεις ταυτόχρονα προς τον απέραντο ωκεανό!

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε παραλία του Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, διώχνοντας έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα» και διοργανώθηκε από την ντόπια κάτοικο Ντάνιελ Ίγκαν στο Vista Del Mar, με θέα την Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, δεκάδες πολίτες βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο να απελευθερώσουν τη συσσωρευμένη πίεση της καθημερινότητας.

«Ένιωθα πως χρειαζόμουν να ουρλιάξω πολύ δυνατά και σκέφτηκα πως αυτό θα είχε περισσότερη πλάκα αν το έκανα μαζί με άλλα άτομα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που σε κάνουν να θέλεις να ουρλιάξεις στις μέρες μας, οπότε υπέθεσα πως θα μπορούσα να συγκεντρώσω κόσμο για να το κάνουμε μαζί», δήλωσε η Ίγκαν στο SFGate.

Οι λόγοι για να θέλει κανείς να ουρλιάξει

Το φυλλάδιο της εκδήλωσης απαριθμούσε πολλούς λόγους για να θέλει να ουρλιάξει κανείς:

Ακριβά ενοίκια

Εκτός ελέγχου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Ακαθόριστη οργή

Απλά και μόνο επειδή το ουρλιαχτό κάνει... καλό

Και διαγωνισμός ουρλιαχτού: Η νικήτρια έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ!

Πριν από το ομαδικό ουρλιαχτό, πραγματοποιήθηκε ένας πρωτότυπος διαγωνισμός, όπου οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με βάση την ένταση, τη διάρκεια και το στυλ της φωνής τους.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση βγάζοντας κραυγή που μετρήθηκε στα 121,9 ντεσιμπέλ, λίγο πιο κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ των 129 ντεσιμπέλ.

Ως έπαθλο, η νικήτρια παρέλαβε έναν μικρό τηλεβόα και δήλωσε πως η κραυγή της «κατευθυνόταν προς τον κόσμο γενικότερα»: «Ζω μακριά από την οικογένειά μου και αυτό με στενοχωρεί. Ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες, πολλά πράγματα μαζί».

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