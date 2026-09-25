Συναγερμός στη Μύκονο: Ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 άτομα

Συναγερμός βόρεια της Μυκόνου μετά από φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν γύρω στις 9 το πρωί ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν εν πλω, με συνολικά 29 επιβαίνοντες.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα το Λιμενικό και την Πυροσβεστική, με μεγάλη επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου, ενώ το πλήρωμα επιχειρεί αρχικά να την αντιμετωπίσει με ίδια μέσα.

Μεγάλη κινητοποίηση

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 και αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο κατευθύνονται δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη, ένα από τη Σύρο και ένα από το Λαύριο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και πυροσβεστικό πλοίο που απέπλευσε από τον Πειραιά. Παράλληλα, δυνάμεις από τη Μύκονο και τη Σύρο έχουν κινητοποιηθεί για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί ενώ το οχηματαγωγό βρίσκεται εν πλω, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές λόγω της παρουσίας των 29 επιβαινόντων. Οι δυνάμεις που σπεύδουν στην περιοχή επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να διασφαλίσουν την κατάσταση στο πλοίο.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση που να επιβεβαιώνει τραυματισμούς ή να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των 29 επιβαινόντων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ