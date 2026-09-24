Νέο διάταγμα στα σχολεία της Ιταλίας: Όριο 30% για μη ιταλόφωνους μαθητές και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για μπούρκα και νικάμπ

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας ενέκρινε το νέο διάταγμα για τα σχολεία, που προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στη σύνθεση των τάξεων, μαθήματα ιταλικών για γονείς και απαγόρευση κάλυψης του προσώπου

Σύμφωνα με την ιταλική ειδησεογραφική υπηρεσία ANSA, σήμερα, Πέμπτη (24/9), το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας το νέο διάταγμα προβλέπει όριο 30% για συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών με μη ιταλική υπηκοότητα στις τάξεις πρώτης τάξης, ενώ απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στα σχολεία, με πρόστιμα από 200 έως 1.000 ευρώ για τους.

Οικονομικές κυρώσεις για μπούρκα αλλά και για την μη συμμετοχή σε μαθήματα ιταλικών

Από το σχολικό έτος 2027/2028 προβλέπεται ανώτατο όριο 30% στις τάξεις της Α΄ Δημοτικού για μαθητές που δεν έχουν επαρκή γνώση της ιταλικής γλώσσας. Στο δημοτικό, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, το όριο αφορά μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ιταλία ή δεν έχουν φοιτήσει τουλάχιστον δύο χρόνια σε νηπιαγωγείο. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το όριο αφορά μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα που δεν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία σχολικά έτη στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως γλωσσικό και όχι ως κριτήριο που βασίζεται αποκλειστικά στην καταγωγή. Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις και δυνατότητα παρεκκλίσεων, μεταξύ άλλων όταν δεν μπορεί να βρεθεί σχολείο σε εύλογη απόσταση από την κατοικία του μαθητή. Για τα σχολεία στα οποία δεν μπορεί να τηρηθεί το όριο του 30% προβλέπονται επιπλέον πόροι για την ενίσχυση της γλωσσικής εκπαίδευσης. Το σχετικό ταμείο προβλέπει 3,4 εκατ. ευρώ για το 2027 και 14.139.760 ευρώ ετησίως από το 2028, για εξωσχολικές δραστηριότητες που θα ενισχύουν τις βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δωρεάν μαθήματα ιταλικής γλώσσας για γονείς μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ένταξης στο σχολείο. Σε περιπτώσεις σοβαρών γλωσσικών δυσκολιών του παιδιού, το σχολείο θα μπορεί να ενημερώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα καταρτίζουν πρόγραμμα υποστήριξης της οικογένειας και εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας. Για τους γονείς που δεν ακολουθούν το προβλεπόμενο πρόγραμμα προβλέπονται πρόστιμα από 200 έως 1.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου προβλεπόταν ακόμη και η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια σε περίπτωση που οι γονείς αρνούνταν να συμμετάσχουν στα μαθήματα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη περιλαμβανόταν στην αρχική εκδοχή, ενώ στο τελικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρονται οικονομικές κυρώσεις.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης απαγόρευση συμμετοχής στις σχολικές δραστηριότητες με καλυμμένο πρόσωπο, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι υγείας ή ασφάλειας. Η διάταξη αφορά, μεταξύ άλλων, τη μπούρκα και το νικάμπ, αλλά η διατύπωση είναι ευρύτερη και καλύπτει οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του προσώπου. Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 έως 1.000 ευρώ. Όταν η παράβαση γίνεται από ανήλικο, το πρόστιμο επιβάλλεται στον γονέα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ