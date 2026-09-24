Ηλεκτρικά ποδήλατα αρπάζουν φωτιά και μαύρος καπνός «καταπίνει» πολυκατοικία στην Κίνα (vid)
Τεράστια φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε πολυκατοικία στη Χανγκζού της Κίνας, με τις φλόγες να ξεπηδούν από το ισόγειο και πυκνό μαύρο καπνό να «καταπίνει» μέσα σε ελάχιστα λεπτά ολόκληρο το κτίριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:29, στο συγκρότημα κατοικιών Σουανγκγιούνλι, στην περιοχή Σιχού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής της Χανγκζού, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο κτίριο 8. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και περίπου 20 λεπτά αργότερα, στις 07:50, η φωτιά είχε κατασβεστεί.
Ο καπνός στην πολυκατοικία
Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι δείχνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς, με τον μαύρο καπνό να ανεβαίνει από το ισόγειο και να καλύπτει την πολυκατοικία. Ένοικοι κατέβαιναν από τις σκάλες έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, προσπαθώντας να αποφύγουν την εισπνοή καπνού.
Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται ένας άνδρας που βγήκε από παράθυρο του τέταρτου ορόφου για να αποφύγει τον καπνό. Πυροσβέστες έφτασαν κοντά του με μεγάλη σκάλα και τον απομάκρυναν με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, οι φλόγες περιορίστηκαν στον χώρο στάθμευσης, ενώ οι πάνω όροφοι επηρεάστηκαν κυρίως από τον καπνό.
Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες. Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι προκλήθηκε από συγκεκριμένο πατίνι ή μπαταρία.
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