Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται από τον Οκτώβριο

Από τον Οκτώβριο η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε 500.000 επιπλέον μισθωτούς, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια.

Σε δύο στάδια διευρύνεται από τον Οκτώβριο η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καλύπτοντας νέους επαγγελματικούς τομείς με περίπου 500.000 απασχολούμενους. Με αυτή την προσθήκη, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που εντάσσονται στο μέτρο θα φτάσει σχεδόν τα 2,5 εκατομμύρια.

Κατακόρυφη αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες

Η μέχρι τώρα εφαρμογή του μέτρου έφερε στην επιφάνεια αδήλωτες υπερωρίες που παρέμεναν «κρυμμένες», ειδικά σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η εστίαση.

Τα ευρήματα από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ αποτυπώνουν ξεκάθαρα την αλλαγή του σκηνικού. Στους κλάδους όπου η κάρτα είναι ήδη υποχρεωτική, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών, η οποία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 37%.

Την πρωτοκαθεδρία στην αύξηση αυτή κατέχουν το χονδρικό εμπόριο, οι διοικητικές υπηρεσίες, η εστίαση και ο τομέας της βιομηχανίας.

Οι δύο φάσεις της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας

1η Φάση: Τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου, με την πλήρη εφαρμογή να ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2026. Περιλαμβάνει τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, πλην γιατρών, υποστήριξη απασχόλησης, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

2η Φάση: Ξεκίνησε πιλοτικά στις 29 Ιουνίου 2026 έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ η πλήρης εφαρμογή θα σημειωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2026. Περιλαμβάνει συμβουλευτικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, επισκευές, logistics, διαχείριση νερού και λυμάτων και τυχερά παίγνια.

Οι κλάδοι που εντάσσονται σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

τηλεπικοινωνιών, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβούλων, υπολογιστικής υποδομής και άλλων δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληροφορίας

διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως δραστηριότητες απασχόλησης, συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών, καθαρισμού, υπηρεσιών τοπίου

σχετικών με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα δραστηριοτήτων

άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, όπως δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής, ιαματικών λουτρών και παρόμοιων δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων γραφείων κηδειών και συναφών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών διαμεσολάβησης για παροχή προσωπικών υπηρεσιών

συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, της επεξεργασίας λυμάτων, των δραστηριοτήτων εξυγίανσης, συλλογής, ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων

αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων

δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης, παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης,

δραστηριοτήτων διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, όπως δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων, οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

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