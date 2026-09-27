«Οπλοποιούν την τουαλέτα»: Η απλή συνήθεια που έχει γίνει κρυψώνα των αντρών από τις υποχρεώσεις

Μια αμφιλεγόμενη θεωρία για τις σχέσεις υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες χρησιμοποιούν τον χρόνο στην τουαλέτα ως τρόπο να αποφεύγουν προσωρινά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Μια ειδικός σε θέματα διαζυγίων υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να χρησιμοποιούν την τουαλέτα ως τρόπο για να αποφεύγουν προσωρινά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η Olivia Howell, συγγραφέας και podcaster, προκάλεσε αντιδράσεις με άρθρο που δημοσίευσε στο Substack, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι άνδρες περνούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην τουαλέτα προκειμένου να απομακρύνονται από την οικογένεια και τις ευθύνες του σπιτιού. «Ένας σύζυγος περνά την πόρτα ως ενεργό μέλος της οικογένειας, την κλείνει πίσω του και αμέσως μετατρέπεται σε ιδιώτη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Howell, η διαφορά με άλλες δραστηριότητες είναι ότι η χρήση της τουαλέτας θεωρείται απαραίτητη και δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς όπως σημειώνει, ένα χόμπι μπορεί να περιμένει ή να διακοπεί, ενώ το «πρέπει να πάω στην τουαλέτα» αποτελεί μια σχεδόν αδιαπραγμάτευτη δικαιολογία. Η ίδια υποστηρίζει μάλιστα ότι η τεχνολογία έχει κάνει ακόμη πιο εύκολη αυτή την «απόδραση», καθώς το κινητό επιτρέπει σε κάποιον να παραμένει στην τουαλέτα για πολλή ώρα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνει.

Από το Reddit μέχρι τους Mets – τι μπορεί να κάνει κάποιος στην τουαλέτα;

Όπως αναφέρει ένας άνδρας μπορεί να εξαφανιστεί με ένα κινητό και κανείς δεν ξέρει τι κάνει, απαριθμώντας μια σειρά από πιθανές δραστηριότητες: από το Reddit και την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube μέχρι το χρηματιστήριο, τα video games, τα email ή ακόμη και υλικό άλλου είδους. Και κάπως έτσι, σύμφωνα με την ίδια, η τουαλέτα μετατρέπεται σε έναν χώρο οικιακής απόδρασης, καθώς προσφέρει πολλές πιθανές δικαιολογίες για την απουσία κάποιου από την οικογενειακή ζωή.

Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δίχασε τις απόψεις, με κάποιους να θεωρούν ότι η Howell κατηγορεί τους άνδρες για κάτι που ενδέχεται να μην μπορούν να ελέγξουν, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το θέμα με χιούμορ. Ένας χρήστης σχολίασε πως μόλιες έμαθες για ένα νέο όπλο την «οπλοποιημένη τουαλέτα», ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε το άρθρο «παράλογο».

Πόσος χρόνος στην τουαλέτα θεωρείται υπερβολικός;

Πάντως, οι συνήθειες τουαλέτας διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επισκέψεων που να θεωρείται ιδανικός για όλους. Ο γαστρεντερολόγος και ειδικός στην πεπτική υγεία Dr. Jason Korenblit εξηγεί ότι λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από σκληρά κόπρανα, πόνο ή έντονη προσπάθεια, μπορεί να αποτελούν ένδειξη δυσκοιλιότητας. Αντίθετα, πολύ συχνές και υδαρείς κενώσεις μπορεί να υποδεικνύουν διάρροια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Temple Health, το να παραμένει κάποιος καθισμένος στην τουαλέτα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί τελικά να συμβάλει στην εμφάνιση αιμορροΐδων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ