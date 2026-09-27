«Νομίζεις ότι είναι ένα κοτέτσι»: 5 χρόνια μετά οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι μένουν ακόμη σε κοντέινερ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Ελπίδα» μιλά στο Reader για το Αρκαλοχώρι, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό που άλλαξε τη ζωή χιλιάδων κατοίκων.

Σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 2021, και λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, σεισμός μεγέθους 6 ρίχτερ, χτυπά το Αρκαλοχώρι, του δήμου Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή, πέντε χρόνια μετά, εκατοντάδες άνθρωποι μένουν ακόμη σε κοντέινερ ενώ καταστήματα και επιχειρήσεις φυτοζωούν.

Πάνω από 650 μαθητές κάνουν επίσης μάθημα σε κοντέινερ ενώ αρκετά παιδιά του δημοτικού δεν έχουν «δει» ποτέ κανονική τάξη. «Όταν μιλάμε για ψηφιακούς και διαδραστικούς πίνακες, αυτά τα παιδιά δεν έχουν ένα πραγματικό καρφί να βάλουν μια εικόνα, μια χειροτεχνία», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Reader, ο Κωνσταντίνος Γκανάτσιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Ελπίδα».

Την ίδια στιγμή, που η όμορφη κωμόπολη του Αρκαλοχωρίου έχει «αλλάξει όψη», που κάτοικοι μένουν σε «κίτρινα» σπίτια, και που οι διαδικασίες των αποζημιώσεων και των εργασιών κινούνται με αργούς ρυθμούς, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να αποκατασταθούν οι φθορές και οι άνθρωποι να επιστρέψουν τα σπίτια τους.

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