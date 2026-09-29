Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

Οι νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης μόνο μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων αρκετές ώρες αργότερα

Τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και την αντίδραση των εργαζομένων όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, περιέγραψε στην κατάθεσή της η 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στον χώρο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, προκειμένου να συνδράμει τη γιατρό. Όπως είπε, τον επισκέφθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας, μαζί με μία ακόμη νοσηλεύτρια, για να τον βοηθήσουν σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούσε μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

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