Bίντεο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, μετά το περιστατικό με τις φωνές και τις απειλές προς τα παιδιά.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, καθώς μετά το βίντεο που κατέγραψε τη διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί μικρά παιδιά, ακολούθησε επίθεση σε βάρος της μέσα στον χώρο του σχολείου.

Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από γονείς ή συγγενείς παιδιών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η επίθεση στη διευθύντρια

Τη στιγμή του ξυλοδαρμού της διευθύντριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης σε βάρος της νηπιαγωγού από γονιό παιδιού. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον ξυλοδαρμό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, γίνεται λόγος για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Το βίντεο που προηγήθηκε

Όλα ξεκίνησαν από βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media και φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», ενώ σε άλλο σημείο ακούγεται να φωνάζει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή».

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Σε βάρος της εκπαιδευτικού έχει διαταχθεί ΕΔΕ και αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο. Η υπόθεση έχει πλέον δύο διαφορετικές πτυχές που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά, η οποία οδήγησε στην ΕΔΕ και τη μετακίνησή της, και την καταγγελλόμενη σωματική επίθεση σε βάρος της. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, καθώς εξετάζονται τόσο οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά στο νηπιαγωγείο όσο και η καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της διευθύντριας.

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