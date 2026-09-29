The Ellinikon Sports Park: Ένας νέος αθλητικός προορισμός αλλάζει την καθημερινότητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Ελληνικό αλλάζει και η αλλαγή αυτή αρχίζει πλέον να γίνεται ορατή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Με το The Ellinikon Sports Park, το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπτυξης που παραδίδεται σταδιακά στο κοινό, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης περνά από το στάδιο του σχεδιασμού σε εκείνο της πραγματικής χρήσης.

Σε μια έκταση 287.000 τ.μ., δημιουργείται ένας σύγχρονος αθλητικός και ψυχαγωγικός προορισμός, ενταγμένος στο μεγάλο Πάρκο του Ελληνικού. Ένας χώρος που δεν απευθύνεται μόνο σε αθλητές υψηλού επιπέδου, αλλά σε παιδιά, οικογένειες, νέους, μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και σε κάθε πολίτη που θέλει να αθληθεί, να κινηθεί, να περπατήσει ή απλώς να περάσει χρόνο σε ένα οργανωμένο, ανοιχτό και πράσινο περιβάλλον.

Το μήνυμα που συνοδεύει τη λειτουργία του Sports Park είναι σαφές: οι νέες υποδομές του Ελληνικού επιχειρούν να ενταχθούν στη ζωή της πόλης και να αποτελέσουν χώρους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.

Ένας αθλητικός χώρος που δεν περιορίζεται στον αθλητισμό

Το The Ellinikon Sports Park δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά ως ένας χώρος προπόνησης. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη συνύπαρξη διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαφορετικών ομάδων πολιτών. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, ανοιχτός στίβος, εγκαταστάσεις υγρού στίβου, χώροι άσκησης και φιλοξενίας συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορεί να συνυπάρχει με την ερασιτεχνική άθληση και την καθημερινή άσκηση.

Εδώ, η προπόνηση μπορεί να συνδυάζεται με τον περίπατο, η οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα με την οικογενειακή έξοδο και η άσκηση με την αναψυχή και την κοινωνική επαφή.

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου χώρου: η αθλητική υποδομή λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου δημόσιου περιβάλλοντος. Επαγγελματίες αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι, παιδιά, οικογένειες και πολίτες διαφορετικών ηλικιών μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, το Sports Park επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στη σχέση της πόλης με την άθληση και την ευεξία.

Το Ελληνικό ανοίγει σταδιακά τις πόρτες του

Η σταδιακή παράδοση των χώρων του Sports Park σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το The Ellinikon. Το πρώην αεροδρόμιο δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα τεράστιο εργοτάξιο και ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας, αλλά έναν χώρο που αρχίζει να αποκτά καθημερινή ζωή. Το Sports Park αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου Πάρκου του Ελληνικού και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν από τους ζωντανούς πυρήνες του. Η κίνηση, η άσκηση, το πράσινο και η κοινωνική επαφή συνδυάζονται σε έναν ενιαίο χώρο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους κατοίκους της Αττικής.

Η λογική πίσω από την ανάπτυξη δεν αφορά, επομένως, μόνο την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στην καθημερινότητα της πόλης.

Η έναρξη λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park συνοδεύτηκε από επίσημη τελετή εγκαινίων, στην οποία έδωσαν το «παρών» ο Πρωθυπουργός, υπουργοί και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αθλητικής κοινότητας, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος συμμετείχε στο κεντρικό δρώμενο της βραδιάς.

Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Sports Park υποδομή που απευθύνεται στους κατοίκους των νοτίων προαστίων και συνολικά της Αττικής, αναφερόμενος στη σημασία του τόσο για τον μαζικό όσο και για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, έδωσε έμφαση στην έννοια της «συνύπαρξης», περιγράφοντας το Sports Park ως έναν χώρο όπου ο πρωταθλητισμός συναντά την καθημερινή άσκηση, οι αθλητικοί σύλλογοι τις οικογένειες και τα παιδιά τους μεγαλύτερους.

Στο επίκεντρο και ο Παραολυμπιακός αθλητισμός

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η παραχώρηση χώρων στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Στο πλαίσιο των εγκαινίων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Καπελλάκης παρέλαβε από τον Οδυσσέα Αθανασίου το κλειδί των νέων γραφείων της ΕΠΕ, τα οποία θα στεγάζονται πλέον στο The Ellinikon Sports Park. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη φιλοσοφία της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης που συνοδεύει τον σχεδιασμό του νέου αθλητικού χώρου, με στόχο οι εγκαταστάσεις να μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και μορφές αθλητικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και η στρατηγική συνεργασία με το Mouratoglou Racket Club, με την ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων να εντάσσεται στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Sports Park.

Μια νέα σχέση της πόλης με την άθληση

Το The Ellinikon Sports Park αποτελεί, στην πράξη, ένα από τα πρώτα δείγματα του τρόπου με τον οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί η νέα καθημερινότητα στο Ελληνικό. Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στις εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, αλλά και στη δυνατότητα να αποτελέσουν μέρος της ζωής των ανθρώπων. Η άθληση γίνεται αφορμή για συνάντηση, το πράσινο χώρος παραμονής και ο δημόσιος χώρος πεδίο δραστηριότητας και κοινωνικής επαφής.

Για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η δημιουργία ενός τόσο μεγάλου ανοιχτού αθλητικού προορισμού προσθέτει μια νέα διάσταση στο αστικό τοπίο. Και για το The Ellinikon, το Sports Park αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα που δείχνουν πώς η μεγάλης κλίμακας ανάπλαση μετατρέπεται σταδιακά από σχέδιο σε χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό βήμα μιας ανάπλασης: όταν ένας χώρος παύει να είναι απλώς ένα έργο υπό κατασκευή και αρχίζει να γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης.