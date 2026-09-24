Ένα ηχείο παίζει Μαζωνάκη όλη μέρα στις φυλακές Κορυδαλλού: Γιατί η γιατρός δεν προαυλίζεται

Η γιατρός που κρατείται στον Κορυδαλλό δεν προαυλίζεται, ενώ οι κρατούμενες έχουν βάλει ηχείο που παίζει όλη μέρα τραγούδια του Μαζωνάκη.

Η γιατρός που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου μοιράζεται το κελί της με δύο ακόμη κρατούμενες. Την καθημερινότητά της μέσα στις φυλακές περιέγραψε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η γιατρός βρίσκεται στο κελί Κ3 μαζί με μία 70χρονη κρατούμενη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος των παιδιών της, και μία 40χρονη που κρατείται για υποθέσεις ναρκωτικών και, όπως είπε, βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας. Ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε ακόμη ότι η πρώτη γυναίκα περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμώμενη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο κελί, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, χρειάστηκε να γίνουν εργασίες αποκατάστασης μετά την αποχώρηση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία είχε προηγουμένως κρατηθεί στον ίδιο χώρο. Όπως είπε, η γιατρός ζήτησε μεταξύ άλλων να διορθωθούν ορισμένα πράγματα στο κελί, ενώ ζήτησε και πιστολάκι για τα μαλλιά της.

Γιατί δεν βγαίνει στον προαύλιο χώρο

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης υποστήριξε ότι η γιατρός δεν επιλέγει να προαυλίζεται, καθώς στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει οπτική επαφή με κελιά άλλων κρατουμένων. Όπως ανέφερε, όταν την αντιλαμβάνονται ορισμένες συγκρατούμενές της, της φωνάζουν κατηγορίες σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν βγαίνει η γιατρός στον προαύλιο χώρο γιατί υπάρχει οπτική επαφή του προαύλιου χώρου από κάποια κελιά και όταν τη βλέπουν συγκρατούμενές της φωνάζουν ότι σκότωσε τον Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες και υποστήριξε πως στον προαύλιο χώρο υπάρχει ηχείο από το οποίο ακούγονται τραγούδια του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η γιατρός και ο σύζυγός της, που διατηρούσαν ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, προφυλακίστηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

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