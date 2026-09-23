«Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου»: Κινέζα έμαθε ελληνικά για χάρη της πεθεράς της και την άφησε άφωνη (vid)

Για μήνες μάθαινε ελληνικά χωρίς να το γνωρίζουν οι Έλληνες φίλοι και συγγενείς της. Ο λόγος; Ήθελε να κάνει έκπληξη στην πεθερά της στην δεξίωση του γάμου τους.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική έκπληξη επιφύλαξε στην Ελληνίδα πεθερά της μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να μάθει ελληνικά κρυφά, ώστε να της μιλήσει στη μητρική της γλώσσα κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην Ελλάδα.

Η Shu Lin μοιράστηκε στα social media το βίντεο από τη στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από την προσπάθειά της. Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της, ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά τον Απρίλιο. Η πεθερά της γνώριζε ότι έκανε μαθήματα, όμως δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχε αποφασίσει να μάθει τη γλώσσα.

Η ίδια είχε πει στους γύρω της ότι ήθελε να μάθει αρκετά ελληνικά ώστε να μπορεί να παραγγέλνει σε εστιατόρια, όμως όπως αποκαλύπτει, η δικαιολογία δεν ήταν εντελώς ψεύτικη, καθώς η αγάπη της για το φαγητό τη βοήθησε πράγματι να μάθει περισσότερο λεξιλόγιο. Το πραγματικό της σχέδιο, όμως, ήταν να κρατήσει την εκμάθηση της γλώσσας μυστική από τους Έλληνες φίλους και συγγενείς της, ώστε κανείς να μην αποκαλύψει την έκπληξη.

Το μήνυμα που ετοίμασε για την πεθερά της

Στόχος της ήταν να μπορέσει να μιλήσει στην πεθερά της στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην ταβέρνα της οικογένειας. Στην ανάρτησή της περιγράφει την πεθερά της ως έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη, δύναμη, ζεστασιά, φροντίδα, γενναιοδωρία και χιούμορ, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη.

Από την πρώτη στιγμή, όπως αναφέρει, την υποδέχθηκε θερμά στην οικογένεια, ενώ οι δύο γυναίκες επικοινωνούσαν συχνά με τη βοήθεια του Google Translate, μέχρι να βελτιωθούν τα ελληνικά της. Η προσπάθειά της κορυφώθηκε στον γάμο, όταν κατάφερε να της απευθύνει το μήνυμα που είχε προετοιμάσει στα ελληνικά, εκφράζοντας την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμησή της. Ανάμεσα στα λόγια της ήταν και η φράση: «Σ’ αγαπώ πολύ, μαμά μου».

Για να προετοιμαστεί, είχε τη βοήθεια της δασκάλας ελληνικών της, Eliza, την οποία ευχαριστεί ιδιαίτερα για την υπομονή και τη στήριξή της από τον Απρίλιο. Η δασκάλα της όχι μόνο μετέφρασε το κείμενο που ήθελε να πει, αλλά της έστειλε και ηχητικά μηνύματα ώστε να μπορέσει να εξασκήσει τον ρυθμό, την προφορά και τον τονισμό, ενώ έκανε μαζί της μάθημα ακόμη και την παραμονή του γάμου, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη.

Η ίδια, πάντως, ζητά από όσους παρακολουθήσουν το βίντεο να δείξουν κατανόηση για την προσπάθειά της, καθώς όπως παραδέχεται, δυσκολεύεται ακόμη με ορισμένες λέξεις, την προφορά και τον τονισμό. Για εκείνη, όμως, το ζητούμενο δεν ήταν η τελειότητα αλλά να καταφέρει να εκφράσει στην πεθερά της, στη δική της γλώσσα, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που νιώθει για εκείνη.

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