Συναυλία 'Αννας Βίσση: Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο - Πώς μεταμορφώθηκε το ΟΑΚΑ (vid)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση το βράδυ του Σαββάτου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Ολυμπιακό Στάδιο θα υποδεχθεί μια παραγωγή που έχει στηθεί με εντελώς διαφορετική λογική από τα live που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από εγχώριους καλλιτέχνες.

Η συναυλία «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, με το pre-show να προηγείται στις 20:00, ενώ οι πόρτες ανοίγουν από τις 16:00.

Ο καιρός στη συναυλία

Για όσους βρεθούν στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ του Σαββάτου, η τελευταία πρόγνωση δείχνει αισθητά καλύτερες συνθήκες όσο πλησιάζει η ώρα της συναυλίας.

Σύμφωνα με το Meteo, στις 18:00, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η προσέλευση του κοινού, προβλέπεται συννεφιά και θερμοκρασία 22 βαθμών Κελσίου, με βόρειους ανέμους 4 Μποφόρ. Στις 21:00, την ώρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη της συναυλίας, η πρόγνωση δείχνει αραιή συννεφιά, θερμοκρασία περίπου 21 βαθμών και βόρειους ανέμους 2 Μποφόρ.

Με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, η εικόνα για την ώρα της συναυλίας είναι χωρίς πρόβλεψη βροχής, με σχετικά ήπιους ανέμους και θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς. Η πρόγνωση, ωστόσο, μπορεί να μεταβληθεί μέχρι το Σάββατο, οπότε όσοι θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ καλό είναι να παρακολουθούν τις τελευταίες ενημερώσεις όσο πλησιάζει η μεγάλη βραδιά.

Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται

Την ίδια ώρα, το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο παραγωγής. Οι τελευταίες εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη σκηνή και τον εξοπλισμό να παίρνουν σταδιακά τη θέση τους στον χώρο του σταδίου. Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί γύρω από μια σκηνή 360 μοιρών, ώστε το live να μην περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο του ΟΑΚΑ και η εικόνα της εμφάνισης να απευθύνεται στο κοινό από διαφορετικές πλευρές.

Οι εικόνες από τις τελευταίες προετοιμασίες δείχνουν ότι το στάδιο έχει ήδη αλλάξει όψη. Η Άννα Βίσση βρέθηκε στον χώρο για τις πρόβες, ενώ η παραγωγή στήνεται σταδιακά γύρω από τη μεγάλη κεντρική σκηνή. Παράλληλα, έχουν ετοιμαστεί ειδικά φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία θα φορούν οι θεατές και αναμένεται να αποτελέσουν μέρος του οπτικού αποτελέσματος της βραδιάς.

Η συναυλία δεν βασίζεται μόνο στη σκηνή. Το συνολικό concept συνδυάζει μουσική με έντονο οπτικοακουστικό στοιχείο, ενώ έχει ανακοινωθεί και η συμμετοχή του DJ Argy. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για την παραγωγή, χρησιμοποιούνται τεχνολογικά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη για μια αναδρομή στην πορεία της Άννας Βίσση.

Το αποτέλεσμα θα αρχίσει να φαίνεται πλήρως μόλις γεμίσει το στάδιο. Το ΟΑΚΑ, που συνήθως συνδέεται με αθλητικές διοργανώσεις, έχει στηθεί αυτή τη φορά ως ένας τεράστιος συναυλιακός χώρος, με τη σκηνή 360 μοιρών στο επίκεντρο, φωτισμό, οθόνες και τα φωτεινά βραχιολάκια του κοινού να αποτελούν μέρος του συνολικού θεάματος.

Η παραγωγή είναι της D&A Live Concerts, με εκτέλεση από τη Galaxias Live Productions και τη ΔΕΗ ως μέγα χορηγό. Η προσέλευση ξεκινά από τις 16:00, το pre-show στις 20:00 και η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00.

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