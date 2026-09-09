Βίσση για Μαζωνάκη: «Δεν έχω λόγια»

Η Άννα Βίσση ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου που έκανε ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του, με τα τραγούδια του να έχουν πάντα διαχρονική αξία.

Ολόκληρη η χώρα έχει μουδιάσει από τον χαμό του δικού μας Μαζώ... Ένα από τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής έσπευσε να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό για τον καλό της φίλο, που δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Απόλυτη Ελληνίδα Σταρ έγραψε σε story στο instagram: «Δεν έχω λόγια, Μόνο βαθειά λύπη».