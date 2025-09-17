Η Άννα Βίσση καθήλωσε 130.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο με δύο sold out συναυλίες. Δες πόσα χρήματα συγκέντρωσε και ποιον φιλανθρωπικό σκοπό στήριξε.

Η «απόλυτη» όπως την αποκαλούν οι fans της και όχι μόνο , Άννα Βίσση, έκανε αυτό που λίγοι μπορούν: γέμισε δύο φορές το Καλλιμάρμαρο, συγκεντρώνοντας πάνω από 130.000 θεατές στις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της. Με μοναδικές ερμηνείες και μια φοβερή σκηνική παρουσία στην οποία εμφανίστηκε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων η Βίσση χάρισε στο κοινό ένα υπερθέαμα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Πόσα χρήματα έβγαλε από τις συναυλίες της;

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα από τις δύο sold out συναυλίες άγγιξαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τη διοργάνωση μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τη μεσαία κατηγορία να έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Με βάση τους υπολογισμούς, το καθαρό κέρδος ενδέχεται να φτάνει ακόμα και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ, αφού τα έξοδα παραγωγής υπολογίζονται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Στήριξη στο σωματείο "ΕΛΠΙΔΑ"

Πέρα από το εντυπωσιακό εμπορικό αποτέλεσμα, οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο "ΕΛΠΙΔΑ", στηρίζοντας παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Η Άννα Βίσση απέδειξε πως η μουσική μπορεί να ψυχαγωγεί, αλλά και να προσφέρει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

