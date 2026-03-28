H Άννα Βίσση σπάει όλα τα ρεκόρ: Έρχεται συναυλία-υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ με 100.000 θεατές και 5.000.000€ μπάτζετ!

Με πιθανή ημερομηνία την 26η Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ετοιμάζει το μεγαλύτερο live της καριέρας της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση φαίνεται έτοιμη να περάσει σε ένα νέο, εντυπωσιακό κεφάλαιο της καριέρας της, με μια συναυλία-υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2026, που ήδη συζητιέται έντονα πριν καν ανακοινωθεί επίσημα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το project βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την πιθανότερη ημερομηνία να είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες.

Πρόκειται για ένα live που δεν στοχεύει απλώς σε μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση, αλλά σε ένα γεγονός-ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα, με παραγωγή που φέρεται να αγγίζει τα 5.000.000 ευρώ και σχεδιασμό για κοινό που μπορεί να φτάσει έως και τους 100.000 θεατές.

Μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών

Το σχέδιο που έχει στηθεί γύρω από τη συναυλία θυμίζει μεγάλα διεθνή shows. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, στο ΟΑΚΑ θα στηθεί μια τεράστια σκηνή, με ειδική διάταξη που θα διατρέχει τον χώρο, ώστε να προσφέρει ορατότητα σε κάθε σημείο του σταδίου.

Η παραγωγή περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση γιγαντοοθονών, πολυκάμερο σχεδιασμό, δεκάδες κάμερες και περίπου 15 drones που θα καταγράφουν το live από διαφορετικές γωνίες. Τα φώτα, τα λέιζερ και τα ειδικά εφέ αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα «άλλου πλανήτη», με στόχο ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα.

Η σκηνοθεσία εκτιμάται ότι θα ανατεθεί στην Κασσάνδρα Πάουελ, ενώ τις χορογραφίες πιθανότατα θα επιμεληθεί η Τία Ριβέρα, με εμπειρία από διεθνείς παραγωγές. Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή διεθνών χορευτών, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η παρουσία μιας κλασικής ορχήστρας ή ενός γνωστού DJ ως support act.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει τις τρεις ώρες, με την Άννα Βίσση να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, αλλά και πιθανό νέο υλικό από τη δισκογραφική της εταιρεία, τη Vission Music, που ίδρυσε πρόσφατα μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Από το Καλλιμάρμαρο στο ΟΑΚΑ

Η τεράστια ανταπόκριση του κοινού στις περσινές συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, που οδήγησαν ακόμη και σε δεύτερη ημερομηνία, φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Το νέο εγχείρημα στο ΟΑΚΑ συνδέεται άμεσα με τη φάση αναδιοργάνωσης της καλλιτεχνικής και επιχειρηματικής της παρουσίας.

Η συναυλία υλοποιείται από τη D & A Productions, την εταιρεία που δημιούργησε η ίδια με τη Δήμητρα Κούστα, σε συνεργασία με τη Galaxias Live Productions, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην ελληνική συναυλιακή σκηνή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη γίνονται συγκρίσεις με ιστορικές εμφανίσεις στο ίδιο στάδιο, όπως αυτή των Pink Floyd το 1989, που είχε αφήσει εποχή για το μέγεθος και την τεχνολογική της αρτιότητα.

Πάει για sold out πριν καν ανακοινωθεί

Όλα δείχνουν ότι η ζήτηση θα είναι εκρηκτική από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει η προπώληση, με το sold out να θεωρείται σχεδόν δεδομένο μέσα σε λίγες ημέρες. Η ίδια η Άννα Βίσση, σε πρόσφατη εμφάνισή της, άφησε και το πρώτο «σήμα», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τα πούμε τον Σεπτέμβριο λοιπόν».

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση με ημερομηνία, τιμές και έναρξη προπώλησης, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η οριστικοποίηση είναι θέμα χρόνου. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η «απόλυτη» ετοιμάζει ένα live που φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία.

