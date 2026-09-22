Ευρωπαϊκή χώρα έχει ήδη σχέδιο σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία: Θα εκκενώσει τον πληθυσμό της σε συμμαχική χώρα

Το Βίλνιους διαθέτει σχέδιο εκκένωσης των κατοίκων του σε περίπτωση σύγκρουσης, προβλέποντας μεταφορά τους και προς την Πολωνία.

Οι κάτοικοι του Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, ενδέχεται να απομακρυνθούν σε περίπτωση που ξεσπάσει μια ένοπλη σύγκρουση, με την γειτονική τους χώρα, Πολωνία να αποτελεί μία από τις περιοχές που θα μπορούσαν να υποδεχθούν τους εκτοπισμένους, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού μέσου DoRzeczy.

Η πόλη διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απομάκρυνση των πολιτών του σε περίπτωση που προκληθεί οποιοδήποτε είδος κρίσης. Μία από τις διαδρομές εκκένωσης κατευθύνεται νότια, προς την περιοχή του Αλίτους, στα σύνορα με την Πολωνία. «Τα σύνορα με την Πολωνία αποτελούν μία από τις διαδρομές εκκένωσης. Αυτή η διαδρομή αναφέρεται επίσημα στο σχέδιο που έχει συντάξει ο Δήμος της λιθουανικής πρωτεύουσας», επιβεβαιώνει στο πολωνικό μέσο ο Ζιγκμάντας Σολοβιόβας από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Βίλνιους.

Οι τρεις διαδρομές διαφυγής της χώρας

Το σχέδιο προβλέπει συνολικά τρεις προορισμούς για την απομάκρυνση των κατοίκων, γεγονός που σημαίνει πως δεν θα κατευθυνθούν όλοι προς την Πολωνία:

Η πρώτη διαδρομή μεταφέρει τον πληθυσμό προς τη βόρεια Λιθουανία, με κατεύθυνση το Πανεβεζίς και το Σιαουλιάι και θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απειληθούν οι νότιες και βόρειες περιοχές της χώρας. Η δεύτερη κατευθύνεται δυτικά, προς το Κάουνας και την Κλάιπεντα μέσω του αυτοκινητοδρόμου A1. Η τρίτη και τελευταία διαδρομή οδηγεί τους κατοίκους νότια, προς τα σύνορα με την Πολωνία.

Θέλουν οι Πολωνοί τους Λιθουανούς;

Από την πλευρά τους, οι πολωνικές αρχές δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου σχεδίου εκκένωσης, επισημαίνουν όμως ότι θα κάνουν το παν για να συνεργαστούν με τη Λιθουανία αν παραστεί ανάγκη. «Δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό. Δεν πιστεύω καν ότι διαθέτω κάποιο κτίριο με τη χωρητικότητα να φιλοξενήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Φυσικά, αν χρειαστεί, θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση», σημειώνει η Γιοάννα Ρας, δήμαρχος της κοινότητας Σεϊνί.

Γενικότερα, σύμφωνα με το DoRzeczy, οι πολωνικοί δήμοι που βρίσκονται στα σύνορα με τη Λιθουανία είναι πρόθυμοι να υποδεχθούν πολίτες σε περίπτωση κρίσης, αν και δηλώνουν ότι αγνοούν τους ειδικούς όρους αυτής της διαδικασίας.

Η εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης στο Βοεβοδάτο Ποντλάσκιε, Ίνγκα Γιανούσκο-Μάνατσες, εξηγεί πως αυτού του είδους τα σχέδια δεν εκπλήσσουν την Πολωνία, καθώς «η υποδοχή ατόμων που προέρχονται από άλλες χώρες ρυθμίζεται ήδη από τη νομοθεσία».

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