Ζευγάρι Νεοϋορκέζων πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα μια τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επτά φορές πάνω!

Δύο Αμερικανοί αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους, κατασκευάζοντας μόνοι τους μια κατοικία με μηδαμινό κόστος και μετατρέποντάς την στο εισιτήριό τους για μια νέα αρχή.

Ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη κατάφερε να χτίσει κατοικία 230 τετραγωνικών μέτρων ξοδεύοντας μόλις 40.000 δολάρια. Για την κατασκευή χρησιμοποίησαν οδηγούς στο YouTube και υλικά που συνέλεγαν από χωματερές της πόλης.

Μόλις ολοκλήρωσαν το έργο, πούλησαν το ακίνητο για 290.000 δολάρια και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Φλόριντα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εκεί ούτε σπίτι ούτε δουλειά.

Πώς να πάρεις 10 στρέμματα ανταλλάσσοντας μία τηλεόραση και μετά να την... κάνεις!

Η βάση για το εγχείρημα ήταν ένα οικόπεδο σχεδόν 10 στρεμμάτων, το οποίο η γυναίκα είχε αποκτήσει ανταλλάσσοντας μια τηλεόραση 55 ιντσών με τον παππού της. Για τη δόμηση, το ζευγάρι εξασφάλισε πόρτες, παράθυρα και έπιπλα από σημεία απόρριψης αντικειμένων, ενώ όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις τις απέκτησε μέσω διαδικτυακών μαθημάτων.

Η 34χρονη Τζέσικα Πατρίκ και ο σύζυγός της έκλεισαν τις δραστηριότητές τους στην αγροτική περιοχή Γουόρθ της Νέας Υόρκης και διοχέτευσαν τα κεφάλαια στην αναζήτηση μιας νέας καθημερινότητας κοντά στη θάλασσα.

Πούλησαν το σπίτι σε λιγότερο από 90 ημέρες και ξεκίνησαν το ταξίδι προς τον νότο μαζί με την κόρη τους, χωρίς κανένα σταθερό πλάνο. «Ο σύζυγός μου ήταν πολύ φοβισμένος. Ζούσαμε στο ίδιο μέρος για πολύ καιρό. Του φαινόταν τρέλα, οπότε του είπα: "Μπες στο αυτοκίνητο"», εξηγεί η Πατρίκ στο Realtor.com, σημειώνοντας πως ενημέρωσε τους συγγενείς της την τελευταία στιγμή.

Νέα ζωή και καριέρα στις καταδύσεις

Αφού επισκέφθηκαν περισσότερα από 65 ενοικιαζόμενα σπίτια μέσα σε δύο εβδομάδες, εγκαταστάθηκαν σε μια κατοικία έξι δωματίων στο Σαν Αντόνιο με ενοίκιο 3.200 δολάρια τον μήνα. Αρχικά η Πατρίκ εργάστηκε ως μεσίτρια και ο σύζυγός της εκπαιδεύτηκε ως πυροσβέστης, όμως στη συνέχεια στράφηκαν και οι δύο επαγγελματικά στις καταδύσεις, αξιοποιώντας ένα κοινό τους χόμπι.

Μέσω προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από βοηθήματα για βετεράνους των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν ως εκπαιδευτές καταδύσεων. Σήμερα εργάζονται στον τομέα αυτό, με την Πατρίκ να διατηρεί παράλληλα την ενασχόλησή της με το real estate: «Στη Νέα Υόρκη είχαμε ένα χωράφι... και αγελάδες. Στη Φλόριντα έχουμε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, καταδύσεις, βόλτες με αερόστατο, γκολφ, μπόουλινγκ, καγιάκ και επισκέψεις σε ενυδρεία», καταλήγει η ίδια.

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