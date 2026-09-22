Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

Η Κίνα έθεσε σε λειτουργία την τρίτη γεννήτρια στο Σουανγκτσιάνγκου, πλησιάζοντας την ολοκλήρωση του ψηλότερου φράγματος στον κόσμο.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σουανγκτσιάνγκου στην επαρχία Σιχουάν της Κίνας έκανε ένα καθοριστικό βήμα προόδου θέτοντας σε λειτουργία την τρίτη γεννήτρια, με το έργο να πλησιάζει την ολοκλήρωσή του και να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το ψηλότερο φράγμα στον κόσμο.

Η ενεργοποίηση της νέας μονάδας αύξησε τη συνολική επιχειρησιακή ισχύ του σταθμού στα 1,5 gigawatt, φέρνοντας το μεγαλεπήβολο έργο πιο κοντά στον στόχο για πλήρη παραγωγή πριν από το τέλος του 2026.

7,7 δισ. κιλοβατώρες τον χρόνο θα παράγει ο σταθμός

Η νέα γεννήτρια είναι η τρίτη από τις συνολικά τέσσερις μεγάλες μονάδες τύπου Francis των 500 megawatt που προβλέπονται για τον σταθμό. Με τη λειτουργία και του τέταρτου συγκροτήματος, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 2 GW, με την ετήσια παραγωγή να εκτιμάται στα 7,7 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Από τον περασμένο Ιούνιο, η υποδομή έχει ήδη διοχετεύσει περίπου 500 εκατομμύρια κιλοβατώρες στο ηλεκτρικό δίκτυο, καλύπτοντας τις αυξημένες καλοκαιρινές ανάγκες στον οικονομικό διάδρομο Τσενγκντού-Τσονγκτσίνγκ.

Πέρα από τα ενεργειακά μεγέθη, το έργο ξεχωρίζει για τις διαστάσεις του φράγματος που υψώνεται στον ποταμό Νταντού. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, η κατασκευή θα φτάσει σε ύψος τα 315 μέτρα, ξεπερνώντας κατά δέκα μέτρα το φράγμα Τζινπίνγκ-Ι, που βρίσκεται επίσης στη Σιχουάν και κατέχει σήμερα το ρεκόρ Γκίνες για το ψηλότερο ολοκληρωμένο φράγμα στον κόσμο με 305 μέτρα.

Η εγκατάσταση ηλιοστατών για την καταπολέμηση του ψύχους

Η τεχνική δυσκολία της υποδομής πολλαπλασιάζεται λόγω των ακραίων συνθηκών του περιβάλλοντος. Η τοποθεσία βρίσκεται σε μια στενή ορεινή κοιλάδα σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, όπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα η θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και στους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, περιορίζοντας σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο εργασίας.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι μηχανικοί εγκατέστησαν 27 ηλιοστάτες, δηλαδή ειδικών καθρεφτών που παρακολουθούν την τροχιά του ήλιου και ανακλούν την ακτινοβολία του πάνω στον πήλινο πυρήνα του φράγματος.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας του υλικού κατά περίπου τρεις βαθμούς Κελσίου, παρατείνοντας την ημερήσια εργασία κατά σχεδόν τρεις επιπλέον ώρες τις ημέρες με ηλιοφάνεια.

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