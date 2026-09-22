Το Μαρόκο το 2016 έφτιαξε μια «ηλιακή πόλη» στην έρημο: 580 MW που «τροφοδοτούν» πάνω από 1 εκατ. ανθρώπους

Το Noor Ouarzazate στο Μαρόκο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ηλιακά συγκροτήματα στον κόσμο, με συνολική ισχύ 580 MW και δυνατότητα κάλυψης των αναγκών περισσότερων από ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Στην περιοχή του Ουαρζαζάτ, στην άκρη της ερήμου Σαχάρας, βρίσκεται το Noor Ouarzazate, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα ηλιακής ενέργειας στον κόσμο.

Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του Μαρόκου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 580 MW. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το συγκρότημα μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών.

Ένα συγκρότημα με τέσσερις διαφορετικές μονάδες

Το Noor Ouarzazate δεν αποτελεί μία ενιαία μονάδα, αλλά ένα σύνολο τεσσάρων εγκαταστάσεων. Η Noor I, ισχύος 160 MW, τέθηκε σε λειτουργία το 2016 και χρησιμοποιεί παραβολικούς συλλέκτες για τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ακολούθησαν η Noor II, ισχύος 200 MW, η Noor III, ισχύος 150 MW, και η Noor IV, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 70 MW. Συνολικά, οι τέσσερις μονάδες φτάνουν τα 580 MW.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Noor είναι ότι μέρος του συγκροτήματος δεν βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Χιλιάδες κάτοπτρα, γνωστά ως heliostats, ακολουθούν την πορεία του ήλιου και συγκεντρώνουν την ακτινοβολία σε έναν δέκτη που βρίσκεται στην κορυφή ενός κεντρικού πύργου. Η θερμότητα που παράγεται αποθηκεύεται σε τηγμένα άλατα. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού, ο οποίος κινεί τουρμπίνα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή μπορεί να συνεχιστεί και μετά τη δύση του ήλιου. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει επισημάνει ότι η αποθήκευση αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογίας του συγκροτήματος.

Από το 2016 στην ενεργειακή στρατηγική του Μαρόκου

Η πρώτη φάση του Noor τέθηκε σε λειτουργία το 2016, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μαρόκου να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η χώρα διαθέτει σημαντικό ηλιακό και αιολικό δυναμικό, αλλά για χρόνια εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Το Noor αποτέλεσε ένα από τα βασικά έργα της μαροκινής στρατηγικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι ο στόχος του Μαρόκου είναι οι ανανεώσιμες πηγές να αντιστοιχούν σε 52% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος έως το 2030.

Το Noor Ouarzazate εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση στην περιοχή του Ουαρζαζάτ και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης κλίμακας εγκατάστασης ηλιακής ενέργειας. Η συνολική ισχύς των 580 MW, ο συνδυασμός τεχνολογιών ηλιοθερμικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας και κυρίως η δυνατότητα αποθήκευσης θερμότητας έχουν καταστήσει το συγκρότημα ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα ανανεώσιμης ενέργειας του Μαρόκου. Το έργο, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται πριν από περίπου μία δεκαετία, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

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