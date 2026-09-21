Οικονόμου: «Ο Ολυμπιακός έχει 102 τίτλους - Δύο ζωές θέλετε για να μας φτάσετε» (vid)

Η ατάκα του Οικονόμου για τους τίτλους του Ολυμπιακού και η... μαθηματική διόρθωση στον αέρα.

Δεν είναι η πρώτη Δευτέρα που στα στούντιο του ΣΚΑΪ η κουβέντα πηγαίνει στα αθλητικά, καθώς ο παρουσιαστής της εκπομπής «Σήμερα», Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος είναι γνωστός για τα φιλο-ολυμπιακά του αισθήματα, συχνά πυκνά ρίχνει... οπαδικές μπηχτές στους φιλοξενούμενούς του.

Το αυτό έγινε και σήμερα, με τον ίδιο να σχολιάζει την πρωτιά του Παναθηναϊκού στη Super League. «Εκεί που νόμιζες ότι σαν Ολυμπιακός έχεις αυτοδυναμία και είσαι μόνιμος πρωταθλητής, τα πράγματα αλλάζουν», τον... τσίγκλησε ο Χ. Ιωάννου. «Έβλεπα Ολυμπιακό χτες και ήθελα να κλείσω την τηλεόραση, έβαλα να δω ειδήσεις», παραδέχτηκε ο Οικονόμου, με τον Πορτοσάλτε να μπαίνει κι αυτός στην κουβέντα: «Στη ζωή υπάρχει και η άνοδος και η πτώση. Ολόκληρες αυτοκρατορίες έπεσαν...».

Και κάπου εκεί, ο παρουσιαστής με τα ερυθρόλευκα αισθήματα, σήκωσε το γάντι λέγοντας: «Ας κάνουμε και ένα διάλειμμα, δεν πειράζει. Συμβαίνει μετά από 86 τίτλους που έχουμε πάρει. Τον Ολυμπιακό για να τον φτάσετε θέλετε 2-3 ζωές»

Μετά από λίγο, μάλιστα, φρόντισε να επανέλθει στο θέμα των τίτλων, διορθώνοντας τον εαυτό του: «Ο Ολυμπιακός δεν έχει 86 τίτλους αλλά 102».

Ωστόσο, τα μαθηματικά που χρησιμοποίησε δεν του... βγήκαν, καθώς στην πρόσθεσή του συμπεριέλαβε πέρα από πρωταθλήματα, κύπελλα, σούπερ καπ και Conference League, ακόμη και τα... νταμπλ.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 84 τίτλους.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

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