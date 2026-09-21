ΙΧ μετέφερε φέρετρο σε τρέιλερ στην Εθνική Οδό: Το αδιανόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Χάρης Βαφειάς

Ένα σουρεαλιστικό περιστατικό κατέγραψε ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς στην Εθνική Οδό, βλέποντας ένα αυτοκίνητο να μεταφέρει φέρετρο πάνω σε τρέιλερ.

Ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό οδικό δίκτυο μοιράστηκε με τους ακολούθους του ο γνωστός πλοιοκτήτης Χάρης Βαφειάς.

Ο επιχειρηματίας, που έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή «Dragons' Den», δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που προκάλεσε αίσθηση.

Στην Εθνική Οδό με νεκροφόρα πάνω σε τρέιλερ

Κατά τη διάρκεια διαδρομής του σε αυτοκινητόδρομο, ο εφοπλιστής εντόπισε ένα απλό ΙΧ να κινείται κανονικά, έχοντας όμως προσαρμοσμένο από πίσω του ένα τρέιλερ. Αντί για κάποιο σκάφος, αποσκευές ή επαγγελματικό εξοπλισμό, όπως θα περίμενε κανείς, πάνω στην πλατφόρμα βρισκόταν τοποθετημένο, εντελώς εκτεθειμένο, ένα... φέρετρο.

Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει την ενδεδειγμένη διαδικασία μεταφοράς με νεκροφόρα και να κινηθεί στην Εθνική Οδό με έναν τέτοιο επικίνδυνο και πρωτότυπο τρόπο δημιούργησε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε μαύρη κωμωδία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις σουρεαλιστικές καταστάσεις που συναντά κανείς στους ελληνικούς δρόμους.

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