O Τheo James «δίδαξε» πώς τρώνε οι Έλληνες τα μπισκότα σοκολάτας

Δεν είναι ακριβώς ένα show γευσιγνωσίας, αλλά το πιο κομψό #foodporn video που έχουμε δει.

Υπάρχει ένα πράγμα πιο ελκυστικό για τα μάτια μας από το να βλέπουμε αγαπημένους, πανέμορφους ανθρώπους μαζί, είναι το να τους βλέπουμε να δοκιμάζουν ωραία φαγητά και ποτά και να κάνουν γκάφες και να διηγούνται ιστορίες και να λένε εξυπνάδες on camera.

Αυτή την πανέξυπνη ιδέα λοιπόν είχε το Ladbible και έβαλε τους Theo James- Kaya Scodelario, τους πρωταγωνιστές της σειράς "Gentlemen" (Netflix) να την πραγματοποιήσουν. Και πολύ καλά έκαναν, αν ρωτάτε τη γνώμη μας.

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