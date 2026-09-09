Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου – «Έζησες όπως ήθελες»

Φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του στη μουσική διαδρομή του αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με λόγια συγκίνησης

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους και συνεργάτες να τον αποχαιρετούν δημόσια. Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Από τα πρώτα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεχώρισαν οι αναμνήσεις ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη δουλειά, τις συνεργασίες και τη φιλία τους.

Ναταλία Γερμανού: «Έζησες όπως ήθελες»

Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία. Στην ανάρτησή της μίλησε για έναν άνθρωπο που έζησε με τον δικό του τρόπο, ενώ στη φωτογραφία έγραψε: «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ». Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε μία μόνο λέξη για να περιγράψει τη θέση που είχε ο Μαζωνάκης στη μουσική σκηνή: «Ξεχώρισες».

Κατερίνα Καινούργιου: «Έφτιαξε τη δική του εποχή»

Με συγκίνηση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από συνέντευξη που είχαν πραγματοποιήσει.

Στο μήνυμά της στάθηκε όχι μόνο στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπικότητά του, χαρακτηρίζοντάς τον πολύπλευρο, ευαίσθητο, απρόβλεπτο και αληθινό. «Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του, έφτιαξε τη δική του», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφορετική θέση που είχε ο Μαζωνάκης στο ελληνικό τραγούδι.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Καλό ταξίδι Γιώργο»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια σύντομη ανάρτηση.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου», έγραψε.

Νίκος Μουρατίδης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες»

Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στις δυσκολίες που, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια αναφέρθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, μιλώντας στο δελτίο του Alpha. Ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για τις φοβίες που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής, περιγράφοντας περιστατικά από την περίοδο που ταξίδευαν μαζί. «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες εξαρχής. Πεταγόταν το βράδυ στον ύπνο του, όταν ήμασταν ταξίδια ερχόταν και μου χτυπούσε την πόρτα του δωματίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι, για να μην λέμε υπερβολές και άσχετα πράγματα».

Κώστας Μαρτάκης: «Λείπει πάλι ο Θεός»

Ο Κώστας Μαρτάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια ιδιαίτερα λιτή ανάρτηση. «Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ… Λείπει πάλι ο Θεός», έγραψε.

Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Δεν βρίσκω λόγια»

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στην ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο. Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται», έγραψε.Στη συνέχεια τον χαρακτήρισε «μοναδικό», «αληθινό», «απρόβλεπτο», «γενναιόδωρο» και «ανεπανάληπτο», αναφερόμενος τόσο στην προσωπικότητά του όσο και στη χαρακτηριστική φωνή του.

Χρήστος Δάντης: «Καλό σου ταξίδι αγόρι μου»

Ο Χρήστος Δάντης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα προσωπικό μήνυμα. «Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ», έγραψε.

Αντώνης Σρόιτερ: «Θεώρησα φίλο μου»

Ο Αντώνης Σρόιτερ μοιράστηκε επίσης ένα σύντομο μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο, Γιώργο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Αναστασία: «Ένα κομμάτι της αρχής μου»

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά της Αναστασίας στον τραγουδιστή, τον οποίο αποκάλεσε «κ. Γιώργο». Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σημασία που είχε ο Μαζωνάκης στα πρώτα βήματα της δικής της μουσικής διαδρομής, περιγράφοντάς τον ως ένα «αυτόφωτο αστέρι». «Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε στο μήνυμά της.

Άντζελα Γκερέκου: Μια φωτογραφία με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου, η οποία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από μια παλαιότερη φωτογραφία του μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Η ηθοποιός και πρώην πολιτικός έγραψε: «Κάποιες φωνές σιωπούν… αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ… Και κάπως έτσι, μια παλιά φωτογραφία γίνεται ξαφνικά ένα κομμάτι ιστορίας… Σαν να αποχαιρετά ο ένας τον άλλον μέσα από τον χρόνο… Καλό ταξίδι, Γιώργο… Να αναπαυθεί η ψυχή σου εν ειρήνη…».

Φοίβος: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό»

Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε συνδεθεί και ο Φοίβος μέσα από μια σημαντική δημιουργική συνεργασία που διήρκεσε από το 2002 έως το 2007. Ο γνωστός στιχουργός και συνθέτης αναφέρθηκε στα χρόνια που μοιράστηκαν στο στούντιο, στις πρόβες, στις ηχογραφήσεις και στη δημιουργία τραγουδιών που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη περίοδο του ελληνικού τραγουδιού.«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς», έγραψε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του προσωπικότητα, τονίζοντας πως διέθετε στοιχεία που δεν μπορούσαν να διδαχθούν ή να κατασκευαστούν. «Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός», σημείωσε. Ο Φοίβος στάθηκε επίσης στα τραγούδια που δημιούργησαν μαζί και στον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέθηκαν με τις αναμνήσεις χιλιάδων ανθρώπων. «Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προνόμιο ενός καλλιτέχνη: να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις ζωές των άλλων, μέσα από αυτό που δημιούργησε», ανέφερε. Κλείνοντας, έγραψε: «Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους. Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που αφήνεις στη μουσική μας. Καλό ταξίδι».

Το μήνυμα του ΣΚΑΪ

Τον δικό του αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε και ο Όμιλος ΣΚΑΪ, με τον οποίο ο τραγουδιστής είχε συνεργαστεί ως coach στο «The Voice». Μάλιστα, τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν του μουσικού talent show είχαν ήδη ξεκινήσει.

Στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΣΚΑΪ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την αιφνίδια απώλεια, αναφερόμενος στον Μαζωνάκη ως έναν μοναδικό και αυθεντικό καλλιτέχνη. «Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι. Άνθρωποι από διαφορετικές γενιές και διαφορετικούς χώρους της καλλιτεχνικής ζωής αποχαιρετούν έναν τραγουδιστή που συνδέθηκε με πολλές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

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