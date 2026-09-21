Απίθανο σκηνικό στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ μιλούσε και κανείς δεν μετέδιδε τον ήχο με τα μεγαλύτερα μέσα να μποϊκοτάρουν (vid)

Η κόντρα Τραμπ με τα αμερικανικά ΜΜΕ κλιμακώνεται, καθώς CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ενώ τα μεγάλα δίκτυα ανέστειλαν την κάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

Ένα απίθανο σκηνικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 21/9 σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις χωρίς να ακούγεται, αφού κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας δεν έδωσε το «παρών» για να μεταδώσει τον ήχο.

Μεταδόθηκαν μόνο βουβά πλάνα, στα οποία ο Τραμπ καταγράφηκε να κόβει μια κορδέλα, ενώ στεκόταν δίπλα σε εργάτες. Η εξέλιξη ήρθε μετά το μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, στη live κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στο CNN, το οποίο ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. https://t.co/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν την κάλυψη του Τραμπ

Τα τέσσερα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, με τον Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου και τη διανομή του υλικού, να δηλώνει:

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας»

Βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την μαγνητοσκόπηση του προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων μεταξύ τους, αλλά και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Σε αυτή την κάλυψη βασίζονται τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Η απόφαση αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

LMFAO -- Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" https://t.co/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή, επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

CNN, MS NOW και Politico κατέθεσαν μήνυση

Τα τρία μέσα που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, CNN, MS NOW και Politico, μήνυσαν τον Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην αγωγή τους, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση επειδή δεν του αρέσει η «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας την πρόσβαση μόνο σε μέσα που τον επαινούν.

Παράλληλα, τονίζουν ότι το κοινό δικαιούται «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του. «Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις δημοσιογράφοι που έμειναν εκτός Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ απέκλεισε και ανακάλεσε την άδεια τριών συντακτριών του CNN, του MS NOW και του Politico: της Μπέτσι Κλάιν, της Ακάιλα Γκάρντνερ και της Σαϊέν Χάσλετ.

Η Μπέτσι Κλάιν του CNN βρέθηκε αντιμέτωπη με την απενεργοποίηση της άδειας εισόδου της. Όπως περιέγραψε η ίδια, αφού πέρασε την πύλη και τον έλεγχο ασφαλείας, διαπίστωσε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πλέον.

του CNN βρέθηκε αντιμέτωπη με την απενεργοποίηση της άδειας εισόδου της. Όπως περιέγραψε η ίδια, αφού πέρασε την πύλη και τον έλεγχο ασφαλείας, διαπίστωσε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πλέον. Η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW είδε επίσης την κάρτα εισόδου της να ακυρώνεται. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, καλύπτοντας την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η Γκάρντνερ έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, το οποίο είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.

του MS NOW είδε επίσης την κάρτα εισόδου της να ακυρώνεται. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, καλύπτοντας την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν. Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η Γκάρντνερ έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, το οποίο είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. Η Σαϊέν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας και τεχνολογίας, καθώς και τον Λευκό Οίκο. Εργαζόταν για οκτώ χρόνια στο ABC News, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο δημοσιογραφεί στο Politico.

Τα πυρά του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, μεταδίδουν fake news είναι συνεχή. Μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε μηνύματα στο Truth Social και λεκτικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια δηλώσεων.

Πλέον, η κόντρα παίρνει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν από κοινού στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

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