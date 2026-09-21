«Πλαστικοράλια»: Το νέο εύρημα στην θάλασσα της Ιαπωνίας που ανησύχησε τους επιστήμονες

Ερευνητές στην Οκινάουα εντόπισαν πλαστικό που είχε λιώσει και ενσωματωθεί στον σκελετό νεκρών κοραλλιών, δημιουργώντας ένα παράξενο νέο υλικό.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στις παραλίες της υποτροπικής Οκινάουα στην Ιαπωνία, ερευνητές παρατήρησαν κάποια θραύσματα κοραλλιών με έντονα χρώματα. Όταν τα μετέφεραν στο εργαστήριο για λεπτομερή εξέταση, διαπίστωσαν κάτι ιδιαίτερα απρόσμενο: τα χρωματιστά σημεία ήταν πλαστικό που είχε λιώσει και είχε ενσωματωθεί στον ίδιο τον σκελετό των κοραλλιών.

Οι επιστήμονες ονόμασαν το νέο υλικό πλαστικοράλι, δηλαδή πλαστικά κοράλλια, και εκτιμούν ότι ενδέχεται να επηρεάζει το τοπικό οικοσύστημα, καθώς χημικές ουσίες από το πλαστικό μπορεί να απελευθερώνονται στο θαλασσινό νερό. Το εύρημα εντάσσεται στο ολοένα και μεγαλύτερο πεδίο έρευνας γύρω από τα «πλαστικομεγλομερή» (plastiglomerates), υλικά στα οποία πλαστικό ενώνεται με κόκκους ιζημάτων και άλλα φυσικά υλικά. Τέτοιοι σχηματισμοί μπορούν να δημιουργηθούν με διαφορετικούς τρόπους και έχουν προταθεί ως πιθανό γεωλογικό αποτύπωμα της εποχής του ανθρώπου, του λεγόμενου Ανθρωπόκαινου.

Στην περίπτωση της Οκινάουα, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα πλαστικοράλια πιθανότατα δημιουργήθηκαν όταν άνθρωποι έκαψαν πλαστικά στις παραλίες, καθώς τα λιωμένα πολυμερή φαίνεται πως στη συνέχεια ενώθηκαν με νεκρά κοράλλια. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τέτοιοι σχηματισμοί πλαστικού και πετρώματος ενδέχεται να δημιουργούν νέους οικοτοξικολογικούς κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν γεωλογικούς δείκτες μιας εποχής που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Plasticene».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πλαστικό γίνεται… πέτρα

Το εύρημα δεν είναι μοναδικό. Το 2023, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Παρανά στη Βραζιλία εντόπισαν πλαστικά πετρώματα σε ένα απομακρυσμένο ηφαιστειογενές νησί. Εκεί εκτιμήθηκε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε λιώσει το πλαστικό, με αποτέλεσμα αυτό να ενωθεί με τα πορώδη πετρώματα.

Οι ερευνητές θεώρησαν ότι το πλαστικό προερχόταν από πεταμένα δίχτυα ψαρέματος, τα γνωστά ως ghost nets, τα οποία είχαν παρασυρθεί στην ακτή από τα θαλάσσια ρεύματα. Την ίδια χρονιά, άλλη ερευνητική ομάδα εντόπισε σε απομακρυσμένο νησί της Ινδονησίας διάφορες μορφές πλαστικομεγλομερών. Μεταξύ αυτών ήταν τα

plasticrusts , όπου πλαστικό επικαλύπτει θαλάσσια πετρώματα,

, όπου πλαστικό επικαλύπτει θαλάσσια πετρώματα, plastitars , όπου το πλαστικό παγιδεύεται σε πίσσα στις παλιρροϊκές ζώνες, και

, όπου το πλαστικό παγιδεύεται σε πίσσα στις παλιρροϊκές ζώνες, και pyroplastics, παρόμοια με εκείνα που βρέθηκαν στις ιαπωνικές ακτές.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους κοραλλιογενείς υφάλους;

Τα πλαστικοράλια που μελετήθηκαν βρέθηκαν στις παραλίες, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πιθανότατα δεν θα παραμείνουν εκεί. Θραύσματα κοραλλιών που ξεβράζονται στην ακτή συχνά επιστρέφουν στη θάλασσα, όπου παίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα των υφάλων. Τα θραύσματα που συγκεντρώνονται στον βυθό μπορούν να αποτελέσουν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσονται νέα κοράλλια, ενώ παράλληλα προσφέρουν καταφύγιο σε νεαρά ψάρια.

Το πώς ακριβώς θα επηρεάσουν τα πλαστικοράλια αυτά τα οικοσυστήματα παραμένει άγνωστο. Είναι ήδη γνωστό ότι τα πλαστικά απορρίμματα μπορούν να απελευθερώνουν χημικές ουσίες στο θαλασσινό νερό, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την ανάπτυξη των κοραλλιών, ενώ παράλληλα, μπορούν να συγκεντρώνουν επιβλαβή μόρια και παθογόνους μικροοργανισμούς.

Παρά την τεράστια εξάπλωση του πλαστικού στους ωκεανούς, οι μακροχρόνιες μελέτες για τις επιπτώσεις του παραμένουν περιορισμένες. Και καθώς η ποσότητα πλαστικού που καταλήγει στα υδάτινα οικοσυστήματα συνεχίζει να αυξάνεται, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

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