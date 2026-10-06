Guardian: Ρώσοι πράκτορες αφόδευσαν σε τουαλέτες Φινλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους

Τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δολιοφθοράς έχουν ιστορικό χρήσης από τη Ρωσία, ειδικά μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023.

Μια μυστήρια και κυρίως... δυσώδης κατασκοπευτική ιστορία βγήκε στο προσκήνιο από τον βρετανικό Τύπο και δη τον Guardian, που αποκάλυψε ότι Ρώσοι μυστικοί πράκτορες εισέβαλαν σε σπίτια Φινλανδών πολιτικών κι άφηναν ανθρώπινα περιττώματα!

Σύμφωνα με την αποκάλυψη τουλάχιστον 20 βουλευτές έχουν αναφέρει μυστηριώδεις διαρρήξεις στα σπίτια τους, με έναν από αυτούς να λέει ότι βρήκε περιττώματα στο μπάνιο του.

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