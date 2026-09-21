Νέα καταγγελία σε ειδικευόμενο γιατρό: Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες μετά από βλεφαροπλαστική (vid)

Νέα καταγγελία για αναίμακτη βλεφαροπλαστική σε κέντρο αισθητικής, με γυναίκα να υποστηρίζει ότι υπέστη εγκαύματα κάτω από τα μάτια μετά τη διαδικασία.

Νέα καταγγελία για αναίμακτη βλεφαροπλαστική έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με γυναίκα να υποστηρίζει ότι υπέστη σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες μετά τη διαδικασία.

Όπως μετέδωσε το ERTnews, η γυναίκα επισκέφθηκε τον Ιούνιο του 2024 κέντρο αισθητικής, όπου αρχικά είχε κληθεί για έναν δωρεάν καθαρισμό. «Με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Εγώ ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνό μου, δεν πήρα ποτέ απάντηση», ανέφερε, όμως μετά από αρκετά τηλεφωνήματα, τελικά επισκέφθηκε τον χώρο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, της προτάθηκε αναίμακτη βλεφαροπλαστική για την αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία ως μια θεραπεία με μηχάνημα που προκαλεί έγκαυμα στην περιοχή κάτω από τα μάτια, καταγγέλλοντας πως το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος που πραγματοποίησε τη διαδικασία ήταν ειδικευόμενος γιατρός και ότι, τον Ιούνιο του 2024, δεν είχε ακόμη ορκιστεί ως γιατρός.

Οι καταγγελίες για τη λειτουργία των κέντρων

Από την έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο προέκυψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι τα άτομα που τον διηύθυναν δεν είχαν ιατρική ιδιότητα, παρότι φέρεται να παρουσιάζονταν ως γιατροί. Ο δικηγόρος της γυναίκας, Όθωνας Παπαδόπουλος, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη «κλινική» σταμάτησε τη λειτουργία της, ωστόσο τα ίδια πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση και δημιούργησαν νέα «κλινική» με διαφορετική επωνυμία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής Medwatch που παρουσιάστηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας, από τις οποίες, οι 142 δομές χαρακτηρίζονται «κόκκινες», δηλαδή παρουσιάζουν σοβαρές παραβάσεις και χρήζουν έρευνας, ενώ 589 χαρακτηρίζονται «κίτρινες». Στα στοιχεία αναφέρεται επίσης ο αριθμός 12.496, χωρίς όμως από το παρεχόμενο κείμενο να προκύπτει με σαφήνεια σε ποια κατηγορία αντιστοιχεί.

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